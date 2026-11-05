Доходи бюджету від акцизу на сигарети виявилися на третину нижчими за план, - Гетманцев

Він звертає увагу, що лише за жовтень цього року державний бюджет недоотримав 18,8 млрд грн від ПДВ та акцизу.

Основне зменшення надходжень від акцизу фіксується в тютюновій галузі - тут недовиконання плану становило 3,8 млрд грн, або 32,4%.

За його інформацією, місячний план доходів державного бюджету від ПДВ недовиконано на 11,7 млрд грн, або на рекордні 32%.

За інформацією голови податкового комітету парламенту, у жовтні 2026 року акциз і ПДВ були двома податками з найгіршими показниками виконання плану доходів.

“Цифри виконання - це не "технічне відхилення", а діагноз. Системна робота з детінізації мала б давати результат передусім у ПДВ та акцизі, і саме тут вона провалена”, - робить висновок Гетманцев.

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Нелегальний ринок сигарет продовжує зростати

Із такою оцінкою згоден журналіст-розслідувач Євген Плінський.

“Вже і премʼєр-міністр Корецький проводить щотижневі наради з правоохоронцями щодо детінізації, вже і голову Державної податкової служби змінили на зрозумілого Мінфіну, а не генпрокурору, вже і задач Нацполіції та Бюро економічної безпеки "нарізали", а податків з підакцизної продукції та ПДВ стає все менше", - пише Плінський у своєму Telegram-каналі.

Він звертає увагу, що точок збуту контрафактних сигарет стає все більше, пропозиція безакцизного розчинника для виробництва контрафактного палива лише зростає, а "жижа" від UVAPE для електронок скоро вже буде стояти в кожній школі.

Нагадаємо, згідно з результатами останнього на даний момент дослідження Kantar Україна, у липні 2026-го частка нелегальної продукції на ринку сигарет України становила 21,6%. Це найгірший показник за останні два роки, водночас ринок електронних сигарет майже повністю перебуває в тіні.

Причому протягом поточного року фіксується явне зростання частки нелегальних сигарет на українському ринку. Так, для порівняння, цьогоріч у квітні частка нелегальних сигарет становила 19,8%, а у лютому 2026 року - 17,6%.

Очікувані річні втрати держбюджету від нелегального ринку сигарет, за підрахунками Kantar Україна, становлять рекордні 36,4 млрд грн.

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Уряд посилює заходи з детінізації

У жовтні під головуванням прем'єр-міністра України Сергія Корецького та міністра фінансів Сергія Марченка відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи з питань детінізації економіки, де було оновлено її склад та визначено ключові пріоритети.

Зокрема, у сфері протидії нелегальному ринку тютюнових виробів акцент зроблено на систематичній аналітичній роботі та посиленні контрольних заходів щодо незаконного виробництва і переміщення через митний кордон.

Зі свого боку прем'єр-міністр за результатами зустрічі зазначив, що першочерговими заходами уряду передбачено роботу над питанням оподаткування електронних сигарет і рідин для них, боротьбу з контрабандою, ліквідацію схем ухилення від сплати податків.

Також урядовець пообіцяв звернути увагу на махінації в гральному бізнесі, посилити контроль за цільовим використанням гуманітарної допомоги та запровадити електронний документообіг. За кожним напрямом визначено відповідальних і строки, а звітність щодо прогресу здійснюватиметься щомісячно.