Доходы бюджета от акциза на сигареты оказались на треть ниже плана, - Гетманцев

Он обращает внимание, что только за октябрь этого года государственный бюджет недополучил 18,8 млрд. грн. от НДС и акциза.

Основное уменьшение поступлений от акциза фиксируется в табачной отрасли - здесь недовыполнение плана составило 3,8 млрд грн, или 32,4%.

По его информации, месячный план доходов государственного бюджета от НДС недовыполнен на 11,7 млрд грн или на рекордные 32%.

По информации главы налогового комитета парламента, в октябре 2026 года акциз и НДС были двумя налогами с наихудшими показателями выполнения плана доходов.

"Цифры выполнения - это не "техническое отклонение", а диагноз. Системная работа по детенизации должна давать результат прежде всего в НДС и акцизе, и именно здесь она провалена", - делает вывод Гетманцев.

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Нелегальный рынок сигарет продолжает расти

С такой оценкой согласен журналист-расследователь Евгений Плинский.

"Уже и премьер-министр Корецкий проводит еженедельные совещания с правоохранителями по детенизации, уже и главу Государственной налоговой службы сменили на понятного Минфину, а не генпрокурору, уже и задач Нацполиции и Бюро экономической безопасности "нарезали", а налогов с подакцизной продукции и НДС становится все меньше", - пишет Пилинский в своем Telegram-канале.

Он обращает внимание, что точек сбыта контрафактных сигарет становится все больше, предложение безакцизного растворителя для производства контрафактного топлива только растет, а "жижа" от UVAPE для электронок скоро уже будет стоять в каждой школе.

Напомним, согласно результатам последнего на данный момент исследования Kantar Украина, в июле 2026 года доля нелегальной продукции на рынке сигарет Украины составила 21,6%. Это самый плохой показатель за последние два года, в то же время рынок электронных сигарет почти полностью находится в тени.

Причем в течение текущего года фиксируется явный рост доли нелегальных сигарет на украинском рынке. Так, для сравнения, в апреле этого года доля нелегальных сигарет составляла 19,8%, а в феврале 2026 года - 17,6%.

Ожидаемые годовые потери госбюджета от нелегального рынка сигарет, по подсчетам Kantar Украина, составляют рекордные 36,4 млрд грн.

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Правительство усиливает меры по детенизации

В октябре под председательством премьер-министра Украины Сергея Корецкого и министра финансов Сергея Марченко состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам детенизации экономики, где был обновлен ее состав и определены ключевые приоритеты.

В частности, в сфере противодействия нелегальному рынку табачных изделий акцент сделан на систематической аналитической работе и усилении контрольных мер по незаконному производству и перемещению через таможенную границу.

Со своей стороны премьер-министр по результатам встречи отметил, что первоочередными мерами правительства предусмотрена работа над вопросом налогообложения электронных сигарет и жидкостей для них, борьба с контрабандой, ликвидация схем уклонения от уплаты налогов.

Также правительство пообещало обратить внимание на махинации в игорном бизнесе, усилить контроль за целевым использованием гуманитарной помощи и ввести электронный документооборот. По каждому направлению определены ответственные и сроки, а отчетность о прогрессе будет осуществляться ежемесячно.