Податкових канікул для всіх не буде: Гетманцев пояснив ризики для фінансування армії

Влада не може запровадити загальні податкові канікули для бізнесу, оскільки податкові надходження необхідні для фінансування оборони. При цьому для компаній, які постраждали від російських обстрілів, уже передбачено окремі механізми підтримки.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

Чому не буде спільних канікул

Гетманцев заявив, що бізнесу, чиї підприємства чи склади було зруйновано, не потрібно сплачувати податки зі знищених об'єктів.

"Якщо об'єкт зруйнований - податок і так не виникає", - зазначив він.

Які механізми доступні для бізнесу

За словами Гетманцева, компанії, які справді постраждали від атак, можуть скористатися кількома інструментами.

Один із них передбачає розстрочення або відстрочення податкових зобов'язань за рішенням міністра фінансів.

Ще один механізм пов'язаний з форс-мажором і дає змогу звільнити підприємство від податкового зобов'язання, якщо воно не може його виконати.

"Ми прийняли це ще у 2022 році, і цим інструментом уже скористалися 11 тисяч підприємств. Це рішення застосовує Податкова служба", – пояснив депутат.

Де бізнесу потрібна допомога

Окремою проблемою Гетманцев назвав складську інфраструктуру. Власники приміщень побоюються здавати їх торговим мережам через ризик ударів, а деякі орендодавці, що діють, вимагають звільнити склади.

"Це бізнес та прагматичний розрахунок, тому держава має запропонувати альтернативні майданчики", - вважає він.

Крім того, підприємці просять враховувати специфіку складської роботи під час бронювання співробітників, оскільки перенесення хабів потребує значної кількості фізичної праці.