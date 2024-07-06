Дохід знизився. Скільки в середньому заробляють українці та чи вистачає цього на життя

Скільки в середньому щомісяця заробляють українці (фото: Getty Images)

Станом на 2024 рік 31% українців заробляє в середньому від 10 до 20 тисяч гривень. При цьому понад половина опитаних вважають цей дохід недостатнім.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження Gradus.

Скільки в середньому заробляють українці Станом на липень 2024 року 43% опитаних українців заробляють менше ніж 10 000 гривень. Для порівняння у 2023 році ця цифра становила 53%. Заробіток від 10 до 20 тисяч гривень отримують 31% українців, а понад 20 000 тисяч гривень заробляють 21% респондентів. Скриншот Водночас для 53% рівень доходів знизився, а для 26% - виріс. Чи вистачає цього заробітку на життя 82% опитаних вважають, що їхній рівень доходу є недостатнім для прожиття. У 2024 році 15% кажуть, що їхній заробіток є більш ніж достатнім; 56% - недостатній; 26% - категорично недостатній. Скриншот