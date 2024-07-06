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Дохід знизився. Скільки в середньому заробляють українці та чи вистачає цього на життя

Україна, Субота 06 липня 2024 12:30
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Дохід знизився. Скільки в середньому заробляють українці та чи вистачає цього на життя Скільки в середньому щомісяця заробляють українці (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Станом на 2024 рік 31% українців заробляє в середньому від 10 до 20 тисяч гривень. При цьому понад половина опитаних вважають цей дохід недостатнім.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження Gradus.

Скільки в середньому заробляють українці

Станом на липень 2024 року 43% опитаних українців заробляють менше ніж 10 000 гривень. Для порівняння у 2023 році ця цифра становила 53%.

Заробіток від 10 до 20 тисяч гривень отримують 31% українців, а понад 20 000 тисяч гривень заробляють 21% респондентів.

Дохід знизився. Скільки в середньому заробляють українці та чи вистачає цього на життя

Скриншот

Водночас для 53% рівень доходів знизився, а для 26% - виріс.

Чи вистачає цього заробітку на життя

82% опитаних вважають, що їхній рівень доходу є недостатнім для прожиття.

У 2024 році 15% кажуть, що їхній заробіток є більш ніж достатнім; 56% - недостатній; 26% - категорично недостатній.

Дохід знизився. Скільки в середньому заробляють українці та чи вистачає цього на життя

Скриншот

Нагадаємо, що у травні середня зарплата у вакансіях на Work.ua становила 20 000 гривень. По регіонах тільки на Дніпровщині цей показник виріс - з 19 500 до 20 000 гривень.

Однак, за прогнозами експертів, у 2025 році зарплати перевищать свій довоєнний рівень та будуть підвищуватися надалі через "кадровий голод".

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