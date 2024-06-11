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Через дефіцит кадрів зростає зарплатня: в яких сферах найкращий заробіток

Україна, Вівторок 11 червня 2024 12:30
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Через дефіцит кадрів зростає зарплатня: в яких сферах найкращий заробіток У яких сферах зросла заробітня плата (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

На українському ринку праці спостерігається дефіцит кадрів. Тому для залучення нових співробітників компанії підвищують заробітну плату на посадах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження сайту з пошуку роботи Work.ua ринку праці за травень.

Які сфери найбільш прибуткові

У травні середня зарплата у вакансіях на Work.ua становила 20 000 гривень. По регіонах лише на Дніпровщині цей показник виріс - з 19 500 до 20 000 гривень.

Експерти переконані, що кадровий "голод" спонукає роботодавців підвищувати винагороди своїм співробітникам. Варто зауважити, що йдеться про приватний сектор економіки.

"Уже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та будуть підвищуватися надалі, зокрема, завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями", - йдеться в дослідженні.

Спостерігати зростання можна в таких галузях роботи:

  • Топменеджмент, керівництво вищої ланки - 40 000 гривень, +10%
  • Охорона, безпека - 37 500 гривень, +7%
  • Будівництво, архітектура - 25 000 гривень, +6%
  • Дизайн, творчість - 21 000 гривень, +5%
  • Культура, музика, шоубізнес - 21 000 гривень, +5%
  • Сільське господарство, агробізнес - 21 500 гривень, +5%
  • Продаж, закупівля - 26 000 гривень, +4%
  • Фінанси, банк - 17 500 гривень, +4%

Через дефіцит кадрів зростає зарплатня: в яких сферах найкращий заробіток

Топменеджери та керівники найвищих ланок мають найбільший приріст до зарплати (фото: Getty Images)

До того ж у травні найвищі середні зарплати пропонували фахівцям у Силах оборони України - у середньому 70 000 грн.

Серед цивільних професій найвищі зарплати мають:

  • медіабайер - 50 000 гривень
  • водій-міжнародник - 47 500 гривень
  • рихтувальник - 42 500 гривень
  • ендодонтист, рієлтор - по 40 000 гривень
  • арматурник - 37 500 гривень
  • бізнес-аналітик - 35 500 гривень
  • медіапродюсер - 35 300 гривень

Раніше ми розповідали, які заробітні плати пропонують у ЗСУ та кого найбільше шукають.

Читайте також, як знання англійської мови підвищують заробітну плату.

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