Через дефіцит кадрів зростає зарплатня: в яких сферах найкращий заробіток

На українському ринку праці спостерігається дефіцит кадрів. Тому для залучення нових співробітників компанії підвищують заробітну плату на посадах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження сайту з пошуку роботи Work.ua ринку праці за травень.

Які сфери найбільш прибуткові

У травні середня зарплата у вакансіях на Work.ua становила 20 000 гривень. По регіонах лише на Дніпровщині цей показник виріс - з 19 500 до 20 000 гривень.

Експерти переконані, що кадровий "голод" спонукає роботодавців підвищувати винагороди своїм співробітникам. Варто зауважити, що йдеться про приватний сектор економіки.

"Уже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та будуть підвищуватися надалі, зокрема, завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями", - йдеться в дослідженні.

Спостерігати зростання можна в таких галузях роботи:

Топменеджмент, керівництво вищої ланки - 40 000 гривень , +10%

, +10% Охорона, безпека - 37 500 гривень , +7%

, +7% Будівництво, архітектура - 25 000 гривень , +6%

, +6% Дизайн, творчість - 21 000 гривень , +5%

, +5% Культура, музика, шоубізнес - 21 000 гривень , +5%

, +5% Сільське господарство, агробізнес - 21 500 гривень , +5%

, +5% Продаж, закупівля - 26 000 гривень , +4%

, +4% Фінанси, банк - 17 500 гривень, +4%

Топменеджери та керівники найвищих ланок мають найбільший приріст до зарплати (фото: Getty Images)

До того ж у травні найвищі середні зарплати пропонували фахівцям у Силах оборони України - у середньому 70 000 грн.

Серед цивільних професій найвищі зарплати мають: