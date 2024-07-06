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Доход снизился. Сколько в среднем зарабатывают украинцы и хватает ли этого на жизнь

Украина, Суббота 06 июля 2024 12:30
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Доход снизился. Сколько в среднем зарабатывают украинцы и хватает ли этого на жизнь Сколько в среднем каждый месяц зарабатывают украинцы (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

По состоянию на 2024 год 31% украинцев зарабатывают в среднем от 10 до 20 тысяч гривен. При этом более половины опрошенных считают этот доход недостаточным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование Gradus.

Сколько в среднем зарабатывают украинцы

По состоянию на июль 2024 года 43% опрошенных украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен. Для сравнения в 2023 году эта цифра составила 53%.

Заработок от 10 до 20 тысяч гривен получают 31% украинцев, а более 20 000 гривен зарабатывают 21% респондентов.

Доход снизился. Сколько в среднем зарабатывают украинцы и хватает ли этого на жизнь

Скриншот

В то же время, для 53% уровень доходов снизился, а для 26% - вырос.

Хватает ли этого заработка на жизнь

82% опрошенных считают, что их уровень дохода недостаточен для проживания.

В 2024 году 15% говорят, что их заработок более чем достаточен; 56% - недостаточный; 26% - категорически недостаточный.

Доход снизился. Сколько в среднем зарабатывают украинцы и хватает ли этого на жизнь

Скриншот

Напомним, что в мае средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 гривен. По регионам только в Днепровской области этот показатель вырос - с 19 500 до 20 000 гривен.

Однако, по прогнозам экспертов, в 2025 году зарплаты превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за "кадрового голода".

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