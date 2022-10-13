Дохід РФ від експорту нафти скоротився до найнижчого показника за рік, - ЗМІ

Доходи Росії від продажу нафти у вересні впали до найнижчого показника за рік. Загалом вони скоротились до 15,3 мільярда доларів на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як повідомляє видання, сума на 17,3% менша, порівняно з попереднім місяцем. Агенство оцінило, що падіння експорту сирої нафти на 260 тисяч барелів на день сприяло найрізкішому падінню доходів РФ цього року.
Проте доходи і досі були вищими, ніж середньомісячний дохід у 2021 році. У вересні щоденні потоки сирої нафти та продуктів з РФ до Європейського союзу скоротилися на 390 тис. барелів.
Ще одним ударом по доходах Росії стало зниження цін на нафту. За даними Мінфіну РФ, у вересні середня ціна на еталонну нафту марки Urals впала на 8,7% порівняно з місяцем раніше.
Нагадаємо, що Мінфін США запропонував варіант граничної ціни на російську нафту.
Країни G7 - Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США - планують запровадити стелю цін на російську нафту з 5 грудня, на нафтопродукти - з 5 лютого 2023 року.
Низка великих світових економік розглядають можливість приєднання до плану G7 щодо обмеження цін на російську нафту. Зокрема серед них може бути Індія.
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