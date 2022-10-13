UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дохід РФ від експорту нафти скоротився до найнижчого показника за рік, - ЗМІ

Фото: Дохід РФ від експорту нафти скоротився до найнижчого показника за рік (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Доходи Росії від продажу нафти у вересні впали до найнижчого показника за рік. Загалом вони скоротились до 15,3 мільярда доларів на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє видання, сума на 17,3% менша, порівняно з попереднім місяцем. Агенство оцінило, що падіння експорту сирої нафти на 260 тисяч барелів на день сприяло найрізкішому падінню доходів РФ цього року.

Проте доходи і досі були вищими, ніж середньомісячний дохід у 2021 році. У вересні щоденні потоки сирої нафти та продуктів з РФ до Європейського союзу скоротилися на 390 тис. барелів.

Ще одним ударом по доходах Росії стало зниження цін на нафту. За даними Мінфіну РФ, у вересні середня ціна на еталонну нафту марки Urals впала на 8,7% порівняно з місяцем раніше.

Нагадаємо, що Мінфін США запропонував варіант граничної ціни на російську нафту.

Країни G7 - Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США - планують запровадити стелю цін на російську нафту з 5 грудня, на нафтопродукти - з 5 лютого 2023 року.

Низка великих світових економік розглядають можливість приєднання до плану G7 щодо обмеження цін на російську нафту. Зокрема серед них може бути Індія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНАФТА