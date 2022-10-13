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Доход РФ от экспорта нефти сократился до самого низкого показателя за год, - СМИ

Фото: Доход РФ от экспорта нефти сократился до самого низкого показателя за год (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Доходы России от продажи нефти в сентябре упали до самого низкого показателя за год. В общей сложности они сократились до 15,3 миллиарда долларов в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает издание, сумма на 17,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Агентство оценило, что падение экспорта сырой нефти на 260 тысяч баррелей в день способствовало резкому падению доходов РФ в этом году.

Однако доходы до сих пор были выше, чем среднемесячный доход в 2021 году. В сентябре ежедневные потоки сырой нефти и продуктов из РФ в Европейский союз сократились на 390 тыс. баррелей.

Еще одним ударом по доходам России стало понижение цен на нефть. По данным Минфина РФ, в сентябре средняя цена на эталонную нефть марки Urals упала на 8,7% по сравнению с месяцем ранее.

Напомним, что Минфин США предложил вариант граничной цены на российскую нефть.

Страны G7 - Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США - планируют ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля 2023 года.

Ряд крупных мировых экономик рассматривают возможность присоединения к плану G7 по ограничению цен на российскую нефть . В частности, среди них может быть Индия.

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