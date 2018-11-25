Договоренность между Великобританией и Испанией относительно Гибралтара достигнута, - Юнкер

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

Британия, Испания и Европейский Союз договорились относительно Гибралтара

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания, Испания и Европейский Союз смогли достичь договоренности относительно Гибралтара после Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Юнкера в Twitter.

По словам Юнкера, именно достижения соглашения относительно Гибралтара позволило принять соглашение о выходе Британии из Евросоюза (Brexit).

"У нас были сложные проблемы с испанскими друзьями. И мы наконец согласовали договоренности, касающиеся Гибралтара", - заявил он.

Президент Еврокомиссии отметил, что вопрос Гибралтара был чрезвычайно важным для Испании.

"Не надо недооценивать важность этого вопроса для испанского королевства. Я много раз общался на эту тему и с премьер-министром, и с его величеством королем. И я бы хотел подчеркнуть сегодня, что соглашение, которого мы достигли, является хорошим для Испании", - заявил Юнкер.

Напомним, что в воскресенье, 25 ноября, на саммите в Брюсселе страны Европейского Союза одобрили соглашение о выходе Британии из Евросоюза (Brexit).

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Британия не изменит свою позиции относительно Гибралтара и в дальнейшем будет продолжать его поддерживать и отстаивать интересы.