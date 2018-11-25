Позиция Британии относительно Гибралтара неизменна, - Мэй

Фото: Тереза Мэй (gov.ru)

Лондон всегда будет поддерживать Гибралтар

Британская премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Британия будет и дальше продолжать поддержку Гибралтара и будет отстаивать его интересы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующее заявление Мэй сделала вчера, 24 ноября, после достижения соглашения с Испанией относительно Гибралтара.

"Мы всегда будем вести переговоры от имени всей семьи Соединенного Королевства, включая Гибралтар", - сказала она.

Кроме того, британская премьер добавила, что позиция Лондона относительно суверенитета Гибралтара является неизменной. По словам Мэй, вопрос Гибралтара является частью соглашения о выходе Британии из Европейского Союза (Brexit).

Отмечается, что вчера вечером, перед саммитом ЕС, на котором должна быть одобрена сделка о Brexit, Мэй прибыла в Брюссель, чтобы провести переговоры с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания дала согласие на требование Испании, чтобы в контексте Brexit при урегулировании вопросов, связанных с Гибралтаром, требовалось согласие испанской стороны.

Ранее РБК-Украина писало, что вместе с декларацией о Brexit 27 лидеров Европейского союза в воскресенье, 25 ноября, намерены принять отдельное заявление относительно Гибралтара.