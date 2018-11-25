Домовленість між Британією та Іспанією щодо Гібралтару досягнута, - Юнкер

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

Британія, Іспанія та Європейський Союз домовилися щодо Гібралтару

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Британія, Іспанія та Європейський Союз змогли досягти домовленості щодо Гібралтару після Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Юнкера у Twitter.

За словами Юнкера, саме досягнення угоди щодо Гібралтару дозволило ухвалити угоду про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).

"У нас були складні проблеми з іспанськими друзями. Та ми нарешті погодили домовленості, які стосуються Гібралтару", - заявив він.

Президент Єврокомісії зазначив, що питання Гібралтару було надзвичайно важливим для Іспанії.

"Не треба недооцінювати важливість цього питання для іспанського королівства. Я багато разів спілкувався на цю тему і з прем'єр-міністром, і з його величністю королем. І я б хотів підкреслити сьогодні, що угода, якої ми досягнули, є доброю для Іспанії", - заявив Юнкер.

Нагадаємо, що у неділю, 25 листопада, на саміті у Брюсселі країни Європейського Союзу схвалили угоду щодо виходу Британії з Євросоюзу (Brexit).

Раніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Британія не змінить своє позиції щодо Гібралтару і надалі продовжуватиме його підтримувати та відстоювати інтереси.