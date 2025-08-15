На догоду росіянам? Трамп не став брати Келлога на саміт із Путіним в Анкориджі

Видання зазначає, що причиною відсутності Келлога стала позиція російської сторони. Кремль вважає спецпредставника занадто проукраїнським, а його присутність могла б бути "контрпродуктивною", сказало джерело в Білому домі.

Інші два співрозмовники в адміністрації США запевнили, що відсутність Келлога, мовляв, не може вважатися серйозною проблемою. Спецпредставник, за їхніми словами, передав всю інформацію, яку йому надавала Україна, президенту Дональду Трампу та державному секретарю Марко Рубіо.

Ще один чиновник додав, що Рубіо також далеко не проросійський та не сприймається Кремлем, як людина, що поблажливо ставиться до Москви. Особливо з урахуванням його заяв, коли тоді ще просто конгресмен Рубіо називав Путіна воєнним злочинцем.

Проте відсутність Келлога викликала серйозну стурбованість з боку Європи. Один з європейських чиновників сказав, що Келлог має глибоке знання того, що справді буде прийнятно для України з погляду умов мирної угоди.

"Він сподівався бути там, і він мав би бути там", - додав посадовець.

Втім, в адміністрації Трампа запевнили, що Келлог обов'язково буде включений до складу делегації на будь-якій іншій майбутній зустрічі - в тому числі на тристоронній зустрічі США, Росії та України.