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Додон готов испытать российскую вакцину от коронавируса

Пятница 21 августа 2020 12:17
Додон готов испытать российскую вакцину от коронавируса
Фото: Игорь Додон (Kremlin.ru)
Автор: Андрей Козловский

Додон отметил, что готов рискнуть здоровьем, чтобы вакцина попала в Молдову

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов стать "первым из молдавских граждан", что протестирует на себе российскую вакцину против коронавируса. Он сейчас находится с рабочим визитом в России.

Об этом сообщает NewsMaker.

По словам Додона, испытания российской вакцины от коронавируса на иностранных гражданах станут возможны, по его оценкам, в ближайшие несколько недель.

"Как только ее (вакцину от COVID-19 - ред.) можно будет использовать на иностранных граждан, я приеду сюда или мы найдем другую возможность протестировать эту вакцину на мне лично", - заявил Додон.

Также он добавил, что готов рискнуть здоров'ям, если это будет необходимо, чтобы эта вакцина как можно быстрее попала в Молдову. Таким образом он намерен развеять "скептицизм некоторых молдавских граждан, в том числе и в официальных кругах".

Напомним, российский президент Владимир Путин объявил, что его страна первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру.

Также Франция присоединилась к странам, профильных международных организаций и экспертных кругов, которые ставят под сомнение готовность российской вакцины от коронавируса.

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