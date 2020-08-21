ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Додон готовий випробувати російську вакцину від коронавірусу

П'ятниця 21 серпня 2020 12:17
Додон готовий випробувати російську вакцину від коронавірусу
Фото: Ігор Додон (Kremlin.ru)
Автор: Андрій Козловський

Додон зазначив, що готовий ризикнути здоров'ям, щоб вакцина потрапила в Молдову

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що готовий стати "першим з молдовських громадян", що протестує на собі російську вакцину проти коронавірусу. Він зараз перебуває з робочим візитом в Росії.

Про це повідомляє NewsMaker.

За словами Додона, випробування російської вакцини від коронавірусу на іноземних громадянах стануть можливі, за його оцінками, в найближчі кілька тижнів.

"Як тільки її (вакцину від COVID-19 - ред.) можна буде використовувати на іноземних громадян, я приїду сюди або ми знайдемо іншу можливість протестувати цю вакцину на мені особисто", - заявив Додон.

Також він додав, що готовий ризикнути здоров'ям, якщо це буде необхідно, щоб ця вакцина якомога швидше потрапила в Молдову. Таким чином він має намір розвіяти "скептицизм деяких молдовських громадян, в тому числі і в офіційних колах".

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін оголосив, що його країна першою у світі зареєструвала вакцину від COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не готова сказати, чи може російська вакцина від коронавірусу використовуватися по всьому світу.

Також Франція приєдналася до країн, профільних міжнародних організацій та експертних кіл, які ставлять під сумнів готовність російської вакцини від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Вакцина
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся