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Додався підводний човен. У ОК "Південь" назвали кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі

Фото: росіяни вдвічі збільшили кількість кораблів у Чорному морі з "Калібрами" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові вдвічі збільшили кількість кораблів у Чорному морі, які є носіями ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"У Чорному морі корабельне угруповання збільшено до 12 кораблів, у тому числі подвоєно кількість підводних ракетоносіїв - на двох підводних човнах знаходиться 8 ракет типу "Калібр", - йдеться у повідомленні спікера ОК "Південь".

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що росіяни можуть тримати кораблі на бойовому чергуванні в Чорному морі через страх перед контрнаступом ЗСУ.

Зазначимо, що війська РФ постійно маневрують кораблями у Чорному морі, то заводять їх у пункти базування, то знову виводять на бойове чергування.

Раніше повідомлялося, що корабельне угруповання російських військових у Чорному морі досягає чотирьох кораблів, з них два ракетоносія.

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