Додаткова допомога від Німеччини та удар Росії по ГВС "Суджа": новини за 21 березня

Бундестаг зробив крок до виділення 3 млрд євро на військову допомогу Україні

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив виділення додаткових 3 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025 році.

Також комітет схвалив виділення майже 8,3 млрд євро на період із 2026 до 2029 року, що означає можливість укладення контрактів на постачання.

Додаткові кошти на допомогу Україні запросили Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ Німеччини.

Росіяни обстріляли ГВС "Суджа", щоб звинуватити Україну

Російські війська обстріляли газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області. Окупанти звинуватили у цьому Україну.

"Російська Федерація нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог звинуватив наші Сили оборони в обстрілі газовимірювальної станції "Суджа". Ці звинувачення безпідставні", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там наголосили, що станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами.

Павел допустив відправку чеських солдатів в Україну

За словами чеського президента Петра Павела, Чехія може відправити своїх солдатів в Україну, якщо в Європі домовляться про створення відповідного контингенту.

Також він звернув увагу, що ухвалити рішення про військовий контингент до того, як почалися переговори, "дуже складно".

"Спочатку потрібно мати угоду про військову присутність, а потім обговорити мандат місії та її структуру і склад. Ми чули цифри 10 тисяч або 20 тисяч. Я думаю, що стосується мандата, у нас будуть обговорення, як розмістити такий контингент, яка країна може надати кращі частинки в пазл, щоб цей контингент був ефективним", - розповів Павел.

У МЗС розповіли, про що Україна та США говоритимуть у Саудівській Аравії

За словами речника МЗС України Георгія Тихого, зустріч делегацій України та США у Саудівській Аравії 24 березня буде технічною, а не політичною. На ній мають визначатися параметри пропозицій про різні режими припинення вогню.

"Це зустріч не політична, а технічна. Зустріч, на якій мають визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі переговорів. Ми як держава запропонували і погодилися на конкретну американську пропозицію про 30-денне тимчасове повне припинення вогню", - сказав він.

У Міноборони Швеції прокоментували передачу Україні літаків ДРЛВ

За інформацією Міністерства оборони Швеції, передача літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) ASC 890 (Saab 340) не відстає від графіка. Терміни постачання пов'язані з підготовкою деяких модифікацій F-16.

"Терміни постачання ASC890 пов'язані з тим, коли будуть готові певні модифікації винищувачів F-16. Затримки в передачі літаків ДРЛВ Україні немає", - зазначили у відомстві.

Атака РФ на Одесу

У ніч на 21 березня Росія влаштувала масовану дронову атаку по Одесі та району. У трьох місцях міста виникли масштабні пожежі.

Через атаку дронів було пошкоджено магазини, торговий центр, житлову багатоповерхівку. Троє людей дістали поранення, зокрема діти.

Фото і відео наслідків атаки на Одесу - у матеріалі РБК-Україна.