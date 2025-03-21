ua en ru
Пт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Горіли ТЦ, павільйони, пошкоджено пожежну частину. Фото і відео наслідків атаки на Одесу

Одеса, П'ятниця 21 березня 2025 11:32
UA EN RU
Горіли ТЦ, павільйони, пошкоджено пожежну частину. Фото і відео наслідків атаки на Одесу Фото: як виглядають Одеса та район після атаки дронів РФ 21 березня (ілюстрація/facebook.com DSNSODE)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни масовано атакували Одесу та район дронами в ніч на 21 березня. Наразі фіксуються масштабні пошкодження, три людини постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думська", ДСНС в Одеській області.

Наслідки атаки дронів на Одесу

В Одесі через дроновий обстріл пошкоджено цивільна інфраструктура, зокрема житлова багатоповерхівка, торгівельний центр, магазини та автівки.

Також під удар потрапила рятувальна частина.

"Спалахнули масштабні пожежі. Горів торговий центр, магазини, торгові павільйони. Постраждала багатоповерхівка. Також постраждала одна з пожежних частин міста", - розповіла прес-секретар ДСНС Марина Аверіна.


Фото наслідків атаки БПЛА на Одесу (dumskaya.net)

Наразі комунальники ліквідують наслідки атаки, а вулиці Одеси і досі покриті піною після гасіння масштабних пожеж.

Крім того, пошкоджено Новогородське (Таїровське) кладовище. На цвинтарі зруйновані 50 могил, 30 з яких зруйновані повністю.
Горіли ТЦ, павільйони, пошкоджено пожежну частину. Фото і відео наслідків атаки на Одесу
Фото наслідків атаки БПЛА на кладовище в Одесі (dumskaya.net)

Наслідки атаки безпілотників на Одеський район

Також росіяни атакували дронами рекреаційну зону в одному з курортних районів.

"Сталося руйнування та загоряння будівель на території дитячого табору, який не працює з початку повномасштабного вторгнення", - зазначили у ДСНС області.

Внаслідок атаки сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав.

Фото наслідків атаки БПЛА на Одеський район (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Обстріл РФ по Одесі

У ніч на 21 березня Росія влаштувала масовану дронову атаку по Одесі та району. У трьох місцях міста виникли масштабні пожежі.

Через атаку дронів було пошкоджено магазини, торговий центр, житлову багатоповерхівку. Троє людей дістали поранення, зокрема діти.

Зазначимо, що росіяни обстріляли Одесу якраз під час приїзду президента Чехії Петра Павела. Загалом РФ запустила по Україні 214 дронів із п'яти напрямків. ППО збила 114 із них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ППО Війна в Україні Дрони
NEWS
З початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 900 тисяч солдатів, - Генштаб
З початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 900 тисяч солдатів, - Генштаб
DAILY
Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом