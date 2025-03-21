Горіли ТЦ, павільйони, пошкоджено пожежну частину. Фото і відео наслідків атаки на Одесу

Росіяни масовано атакували Одесу та район дронами в ніч на 21 березня. Наразі фіксуються масштабні пошкодження, три людини постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думська", ДСНС в Одеській області.

Наслідки атаки дронів на Одесу

В Одесі через дроновий обстріл пошкоджено цивільна інфраструктура, зокрема житлова багатоповерхівка, торгівельний центр, магазини та автівки.

Також під удар потрапила рятувальна частина.

"Спалахнули масштабні пожежі. Горів торговий центр, магазини, торгові павільйони. Постраждала багатоповерхівка. Також постраждала одна з пожежних частин міста", - розповіла прес-секретар ДСНС Марина Аверіна.





Фото наслідків атаки БПЛА на Одесу (dumskaya.net)

Наразі комунальники ліквідують наслідки атаки, а вулиці Одеси і досі покриті піною після гасіння масштабних пожеж.

Крім того, пошкоджено Новогородське (Таїровське) кладовище. На цвинтарі зруйновані 50 могил, 30 з яких зруйновані повністю.



Фото наслідків атаки БПЛА на кладовище в Одесі (dumskaya.net)

Наслідки атаки безпілотників на Одеський район

Також росіяни атакували дронами рекреаційну зону в одному з курортних районів.

"Сталося руйнування та загоряння будівель на території дитячого табору, який не працює з початку повномасштабного вторгнення", - зазначили у ДСНС області.

Внаслідок атаки сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав.

Фото наслідків атаки БПЛА на Одеський район (facebook.com/DSNS.GOV.UA)