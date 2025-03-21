Бундестаг зробив крок до виділення 3 млрд євро на військову допомогу Україні

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив виділення додаткових 3 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

Як нагадує видання, цього року Німеччина виділила 4 млрд євро на військову допомогу Україні. Однак планується додатково передбачити ще 3 млрд євро.

Також комітет схвалив виділення майже 8,3 мільярда євро на період із 2026 до 2029 року, що означає можливість укладення контрактів на постачання.

"Це правильне рішення, яке посилає чіткий сигнал Путіну, нашим союзникам та Україні. На Німеччину можна покластися, і боротьба України за свободу заслуговує на нашу повну підтримку", - наголосив депутат від СДПН Андреас Шварц.

Додаткові кошти на допомогу Україні запросили Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ Німеччини.