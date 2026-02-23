Дочку Кім Чен Ина готують до військового керівництва Північної Кореї

Нове призначення в ракетній структурі

Лідер КНДР Кім Чен Ин доручив своїй 13-річній дочці Кім Чжу Е керівну роль в управлінні, яке займається виробництвом ракет. Про це повідомляють медіа з посиланням на південнокорейські джерела.

За інформацією журналістів, такий крок розглядають як частину поступової підготовки можливої спадкоємиці до управління військовою системою країни і, в перспективі, до впливу на Корейську Народну армію.

Генерали вже взаємодіють із дочкою лідера

Розвідувальні дані вказують, що в окремих випадках військові доповіді надсилають саме Кім Чжу Е. Також повідомляють, що розпорядження в структурі можуть виходити від неї, а не від глави ракетного управління Чжан Чан Га, який обіймає цю посаду з 2023 року.

Експерти зазначають, що демонстрація участі дочки у військових процесах може свідчити про формування нової політичної ролі всередині північнокорейської системи влади. Подібні сигнали в КНДР традиційно розглядаються як елемент підготовки майбутнього керівника держави.