Дочку Кім Чен Ина готують до військового керівництва Північної Кореї

У Північній Кореї посилюється роль дочки лідера країни. За даними ЗМІ, підліток уже отримав управлінську функцію в структурі, пов'язаній із ракетною програмою, а деякі рішення почали проходити через неї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Newsweek.
Лідер КНДР Кім Чен Ин доручив своїй 13-річній дочці Кім Чжу Е керівну роль в управлінні, яке займається виробництвом ракет. Про це повідомляють медіа з посиланням на південнокорейські джерела.
За інформацією журналістів, такий крок розглядають як частину поступової підготовки можливої спадкоємиці до управління військовою системою країни і, в перспективі, до впливу на Корейську Народну армію.
Розвідувальні дані вказують, що в окремих випадках військові доповіді надсилають саме Кім Чжу Е. Також повідомляють, що розпорядження в структурі можуть виходити від неї, а не від глави ракетного управління Чжан Чан Га, який обіймає цю посаду з 2023 року.
Експерти зазначають, що демонстрація участі дочки у військових процесах може свідчити про формування нової політичної ролі всередині північнокорейської системи влади. Подібні сигнали в КНДР традиційно розглядаються як елемент підготовки майбутнього керівника держави.
Нагадуємо, що за даними південнокорейських джерел, лідер КНДР Кім Чен Ин розглядає можливість передання влади своїй доньці Кім Чжу Е, яка народилася 2013 року. У розвідці Південної Кореї - Національна розвідувальна служба Південної Кореї - вважають, що участь дівчинки у великих державних заходах вказує на новий етап її публічної ролі.
