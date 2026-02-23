Дочь Ким Чен Ына готовят к военному руководству Северной Кореи

Новое назначение в ракетной структуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил своей 13-летней дочери Ким Чжу Э руководящую роль в управлении, которое занимается производством ракет. Об этом сообщают медиа со ссылкой на южнокорейские источники.

По информации журналистов, подобный шаг рассматривается как часть постепенной подготовки возможной наследницы к управлению военной системой страны и, в перспективе, к влиянию на Корейская Народная армия.

Генералы уже взаимодействуют с дочерью лидера

Разведывательные данные указывают, что в отдельных случаях военные доклады направляют именно Ким Чжу Э. Также сообщается, что распоряжения в структуре могут исходить от нее, а не от главы ракетного управления Чжан Чан Га, который занимает эту должность с 2023 года.

Эксперты отмечают, что демонстрация участия дочери в военных процессах может свидетельствовать о формировании новой политической роли внутри северокорейской системы власти. Подобные сигналы в КНДР традиционно рассматриваются как элемент подготовки будущего руководителя государства.