РФ вивісила скандальний банер про "перемогу" у центрі Сеула: реакція Південної Кореї

Росія, Понеділок 23 лютого 2026 10:58
РФ вивісила скандальний банер про "перемогу" у центрі Сеула: реакція Південної Кореї Фото: РФ вивісила скандальний банер про "перемогу" у центрі Сеула (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Південна Корея зажадала від російського посольства прибрати банер із гаслом про "перемогу", який з’явився в центрі Сеула напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ країни, передає Yonhap.

Банер на будівлі посольства

Йдеться про майже 15-метровий банер у кольорах прапора РФ із написом російською мовою. Його розмістили на зовнішній стіні російського посольства в центрі Сеула напередодні четвертої річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2026 року.

У Південній Кореї заявили, що такий банер може створити непотрібну напруженість у відносинах із місцевими жителями та іншими країнами.

Реакція Сеула

22 січня Міністерство закордонних справ Кореї звернулося до посольства з проханням прибрати банер, однак вранці 23 лютого він залишався на місці.

У МЗС зазначили, що це може бути розцінено як порушення дипломатичної етики. При цьому у повідомленні міністерства не уточнюється, чи отримала корейська сторона відповідь від російського посольства.

"Ми довели до відома російської сторони нашу позицію з приводу нещодавнього розміщення банера на зовнішніх стінах російського посольства в Сеулі та публічних заяв посла Росії в Південній Кореї", - заявили у відомстві.

МЗС також підтвердило позицію, що вторгнення РФ в Україну є незаконним, і закликало Москву припинити військову співпрацю з Північною Кореєю, назвавши її загрозою безпеці регіону та порушенням Статуту ООН і резолюцій Ради Безпеки ООН.

Позиція російського посольства

Згодом у посольстві РФ заявили, що банер нібито розмістили у зв’язку з двома святами - Днем дипломатичного працівника та Днем захисника Вітчизни.

Там також назвали гасло "крилатою фразою", пов’язаною з історією РФ і мобілізацією радянського народу під час Другої світової війни.

У посольстві додали, що банер не повинний ображати нічиї почуття, тому його не зніматимуть до завершення святкових заходів.

Раніше РБК-Україна писало про те, що делегації Південної Кореї та Росії провели в Москві закриті переговори щодо ядерної програми Північної Кореї та інших нагальних питань регіональної безпеки.

