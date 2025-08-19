За добу ЗСУ відбили майже 190 атак: Генштаб оновив карти боїв

Обстріли та авіаудари

За добу російські війська завдали 2 ракетних і 78 авіаційних ударів, застосували 4 ракети та 162 керовані авіабомби.

Використали 5 489 дронів-камікадзе та здійснили 5 350 артилерійських обстрілів, з них 86 - із РСЗВ.

Під авіаудари потрапили: Гірки Сумської області; Полюшкине, Карабани Чернігівської області; Приморське, Новоандріївка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Сили оборони у відповідь вразили 4 райони зосередження військ і техніки, 4 артилерійські системи та 2 пункти управління ворога.

Напрямки бойових дій

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 198 артобстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка, Амбарне.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки, Московки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Діброва, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Степове, Чернещина, Дробишеве, Ямпіль.

На Сіверському напрямку, в районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки, противник чотири рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районах Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Полтавки, Русиного Яру, Торецька та в бік населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Чунишине, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік населеного пункту Балаган.

На Новопавлівському напрямку ворог 29 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодарівка, Ольгівське, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Комишувахи.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі атаки поблизу Кам’янського та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулося сім боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий.

Волинський і Поліський - ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано.

Втрати ворога

За минулу добу російські війська втратили:

890 військових,

66 артилерійських систем,

1 реактивну систему залпового вогню,

209 БПЛА оперативно-тактичного рівня,

123 одиниці автомобільної техніки,

1 одиницю спецтехніки.

Українські воїни продовжують завдавати відчутних ударів по тилових позиціях окупантів, зменшуючи їхній наступальний потенціал.