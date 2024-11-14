За добу росіяни втратили на фронті близько 1700 солдатів і 3 РСЗВ, - ЗСУ

За добу з 13 на 14 листопада, російська армія втратила на фронті 1690 солдатів, 54 безпілотники і 124 одиниці автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та обстріли

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру в Донецькій області та відбили спробу штурму росіян біля Гуляйполя у Запорізькій області. Однак армія РФ просунулася в чотирьох районах.

Вночі росіяни традиційно запускали в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". БпЛА заходили з Курської області з північно-західного напрямку.

Також близько 4:00 загарбники вдарили керованими авіабомбами по Харкову та його передмістю.

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