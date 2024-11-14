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За добу росіяни втратили на фронті близько 1700 солдатів і 3 РСЗВ, - ЗСУ

Четвер 14 листопада 2024 07:51
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За добу росіяни втратили на фронті близько 1700 солдатів і 3 РСЗВ, - ЗСУ Фото: росіяни втратили на війні в Україні понад 716 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 13 на 14 листопада, російська армія втратила на фронті 1690 солдатів, 54 безпілотники і 124 одиниці автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 716 070 (+1690) осіб ліквідовано;
  • танків - 9319 (+19) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 947 (+51) од.;
  • артилерійських систем - 20 472 (+64) од.;
  • РСЗВ - 1252 (+3) од.;
  • засоби ППО - 997 (+1) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 852 (+54) од.;
  • крилатих ракет - 2640 (+4) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 29 090 (+124) од.;
  • спеціальної техніки - 3629 од.

За добу росіяни втратили на фронті близько 1700 солдатів і 3 РСЗВ, - ЗСУ

Ситуація на фронті та обстріли

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру в Донецькій області та відбили спробу штурму росіян біля Гуляйполя у Запорізькій області. Однак армія РФ просунулася в чотирьох районах.

Вночі росіяни традиційно запускали в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". БпЛА заходили з Курської області з північно-західного напрямку.

Також близько 4:00 загарбники вдарили керованими авіабомбами по Харкову та його передмістю.

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