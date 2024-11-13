Україну знову атакують російські дрони-камікадзе "Шахед": де загроза ударів
Російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 21:58 перші ворожі БпЛА залетіли на схід Сумської області з російської Курської області. Рухалися південним курсом у напрямку Полтавської області.
О 22:58 військові повідомили про рух дронів з Курської області в напрямку Сумської, Полтавської та Чернігівської областей, південним та західним курсом.
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Ворожі ударні БпЛА у Сумській та Чернігівській областях, рухаються у західному напрямку.
Станом на 00:57 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Комбінована атака РФ
В ніч на середу, 13 листопада, росіяни вперше за 73 дні провели комбіновану атаку на Україну з використанням ракет і ударних дронів.
Агресор запустив по Сумській області ракети С-300, крилаті ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95, балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23 та 90 ударних БпЛА типу "Шахед". Загалом, за добу сили ППО збили близько 100 ворожих цілей.
Ввечері у середу загарбники також атакували безпілотником промисловий об'єкт у Полтавській області.
На думку експерта Олександра Коваленка, ворог вирішив робити ставку не на якість дронів, а на їхню кількість. Це дозволяє РФ запускати по Україні щоночі мінімум по 50 ударних БпЛА.
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