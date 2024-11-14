За сутки россияне потеряли на фронте около 1700 солдат и 3 РСЗО, - ВСУ
За сутки с 13 на 14 ноября, российская армия потеряла на фронте 1690 солдат, 54 беспилотника и 124 единицы автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 716 070 (+1690) человек ликвидировано;
- танков - 9319 (+19) ед;
- боевых бронированных машин - 18 947 (+51) ед;
- артиллерийских систем - 20 472 (+64) ед;
- РСЗО - 1252 (+3) ед;
- средства ПВО - 997 (+1) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 852 (+54) ед;
- крылатых ракет - 2640 (+4) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 090 (+124) ед;
- специальной техники - 3629 ед.
Ситуация на фронте и обстрелы
Согласно данным Института изучения войны (ISW), ВСУ восстановили позиции вблизи Часового Яра в Донецкой области и отбили попытку штурма россиян возле Гуляйполя в Запорожской области. Однако армия РФ продвинулась в четырах районах.
Ночью россияне традиционно запускали в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". БпЛА заходили из Курской области с северо-западного направления.
Также около 4:00 захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Харькову и его пригороду.
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