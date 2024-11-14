За сутки россияне потеряли на фронте около 1700 солдат и 3 РСЗО, - ВСУ

За сутки с 13 на 14 ноября, российская армия потеряла на фронте 1690 солдат, 54 беспилотника и 124 единицы автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы

Согласно данным Института изучения войны (ISW), ВСУ восстановили позиции вблизи Часового Яра в Донецкой области и отбили попытку штурма россиян возле Гуляйполя в Запорожской области. Однако армия РФ продвинулась в четырах районах.

Ночью россияне традиционно запускали в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". БпЛА заходили из Курской области с северо-западного направления.

Также около 4:00 захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Харькову и его пригороду.

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