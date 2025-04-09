Україна тримає Покровськ: безпілотники та контратаки зривають плани РФ, - ISW

На Покровському напрямку росіяни намагаються штурмувати з трьох напрямків, але стикаються з контрударами ЗСУ, атаками безпілотників і серйозними втратами техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська наразі переслідують три окремі тактичні цілі на Покровському напрямку, але українські безпілотники та локальні контратаки продовжують ускладнювати просування ворога у цьому районі.

Речник оперативно-тактичного угруповання "Хортиця" майор Віктор Трегубов 7 квітня заявив, що російські війська намагаються перерізати трасу Т-0504 Покровськ-Костянтинівка на північний схід від Покровська, обійти місто із заходу і наступати в напрямку Новопавлівки (на південний захід від Покровська).

Як зазначили в Інституті, росіяни досягають обмежених успіхів на північному сході від Покровська у напрямку траси Т-0504 та на південний захід від Покровська в напрямку Новопавлівки.

Натомість ворог намагається просунутися безпосередньо на південь та південний захід від Покровська, де українські війська зосередили більшість своїх контратак у лютому, березні та на початку квітня 2025 року.

На північ від Покровська

Наступальні дії на північний схід від Покровська підтримують як поточні зусилля росіян з оточення міста зі сходу та заходу, так і зусилля з тиску на Костянтинівку з півдня шляхом просування вздовж траси Т-0504 та ліквідації українських позицій на південний захід від Торецька.

За повідомленнями, російське військове командування ввело додаткові підрозділи для наступальних операцій на схід та північний схід від Покровська на початку 2025 року, але за останні місяці ворог досягнув лише незначних успіхів у напрямку Костянтинівки.

Так, за останні два місяці російські війська не досягли значних успіхів на північний схід від Покровська і просунулися лише на п'ять-сім кілометрів на північ від Воздвиженки.

"Росіяни можуть виділити додаткові війська і змінити пріоритети наступальних операцій на північний схід від Покровська, якщо почнуть здійснювати більш значне просування з Торецька в напрямку Костянтинівки", - йдеться у звіті ISW.

Південь та південний захід від Покровська

В Інституті вивчення війни також зазначили, що ситуація на південь та південний захід від Покровська залишається надзвичайно динамічною на тлі активізації російських наступальних операцій і локальних контратак ЗСУ та операцій з використанням безпілотників у цьому районі.

Російські війська активізували наступальні операції на Покровському напрямку в середині березня 2025 року для оточення Покровська та захоплення Покровська і Мирнограда, але не досягли значних успіхів з кінця осені 2024 року через локальні українські контратаки та операції з використанням безпілотників у цьому районі.

Нещодавно українські сили несуттєво просунулися на захід від Котлиного (на південний захід від Покровська), а також нещодавно незначно просунулися на північний схід від Шевченкового (на південь від Покровська). В ISW нагадали, що наприкінці січня та на початку - в середині лютого 2025 року ЗСУ почали локальні контратаки і досягли незначних успіхів на південь від Покровська в районі Шевченкового і Піщаного та на південний захід від Покровська в районі Котлиного і Надіївки.

"Однак українські сили не змогли закріпитися в цьому районі, а російські війська протягом останніх тижнів повільно відбили більшість незначних просувань українських військ на південь і південний захід від Покровська", - йдеться у звіті.

На захід від Покровська втрати російської техніки потроїлися з початку переговорів США, України та Росії про припинення вогню.

За останні тижні російські війська дещо просунулися ближче до адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями внаслідок механізованих атак у цьому районі, особливо на захід від Преображенки (на південний захід від Покровська).

Однак на момент формування поточного звіту, росіяни ще не просунулися на решту три кілометри вглиб Дніпропетровської області.

Ключовий фактор - безпілотники

В ISW переконані, що російські війська досягли лише незначних успіхів на Покровському напрямку завдяки локалізованим українським контратакам та кращій інтеграції українських наземних та безпілотних сил. Військове командування РФ історично намагається проводити та пов'язувати різноспрямовані наступальні операції в Україні, а безпілотники ЗСУ ще більше ускладнюють ці зусилля.

Російські військові блогери неодноразово заявляли, що українські безпілотники мають перевагу в повітрі на малих висотах і змушують росіян проводити ротацію пішки на відстані понад 10 кілометрів, ускладнюючи постачання боєприпасів, води і бензину.

"ISW раніше зазначав, що українські безпілотники відіграли ключову роль у захисті від російського наступу на Покровському напрямку та вздовж усієї лінії фронту протягом останнього року. Хоча Україна має вирішити проблеми з моральним духом, формуванням сил та підготовкою, щоб повністю зупинити російський наступ у Донецькій області", - зазначають в ISW.

Колосальні втрати і вперті наміри Путіна

В Інституті також зазначили, що за останні 13 місяців армія РФ втратила більше п'яти дивізій танків і тисячі солдатів під час наступу на Покровськ і спроб захопити місто.

Нинішні російські наступальні операції для захоплення Покровська та наступу на Костянтинівку підкреслюють рішучість президента Росії Володимира Путіна захопити всю Україну військовим шляхом за будь-яку ціну, якщо йому не вдасться зробити це шляхом переговорів.

ISW раніше оцінював, що російська оборонно-промислова база (ОПБ) не може виробляти нові бронемашини та артилерійські системи такими темпами, які можуть компенсувати поточні темпи російських втрат у середньо- та довгостроковій перспективі.

"Майбутні російські атаки на Покровськ і Костянтинівку та вглиб них призведуть лише до більших втрат у живій силі та матеріальних засобах, якщо російські військові взагалі здатні проводити такі операції після значних втрат бронетехніки та особового складу за останні три роки бойових дій", - йдеться у звіті.

Водночас, в Інституті вивчення війни переконані, що незважаючи на ці втрати, Путін та військове командування РФ, схоже, сповнені рішучості захопити Покровськ і атакувати Костянтинівку. Таким чином ворог намагається захопити пояс фортець (50-кілометрову лінію чотирьох міст - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка), на що росіяни можуть витратити кілька років за умови продовження допомоги Заходу для України.

В ISW продовжують вважати, що Путін не зацікавлений у припиненні війни та має намір продовжувати воювати, поки не досягне своїх цілей в Україні, які полягають у поваленні чинної влади та повному знищенні української армії.