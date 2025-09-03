Майже 170 атак за добу. Генштаб показав карти боїв: які напрямки найгарячіші

Найзапекліші бої минулої доби точилися на Покровському та Новопавлівському напрямках, де ворог провів десятки штурмів, але всюди був зупинений українськими військами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень. Російські війська завдали 81 авіаційного удару, скинули 150 керованих авіабомб, здійснили 4 809 обстрілів, серед яких 60 - із реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував для ударів 5 173 дрони-камікадзе.
Атаки зафіксовані по населених пунктах Зноб-Новгородське, Винторівка Сумської області, Миколаївка Херсонської області.
Сили оборони у відповідь завдали ударів по чотирьох районах зосередження особового складу та техніки, знищили склад боєприпасів, пункт управління і артилерійський засіб противника.
Північно-Слобожанський і Курський напрямки - відбито 8 атак. Ворог завдав 8 авіаударів, скинув 17 бомб та здійснив 282 обстріли, у тому числі 12 із РСЗВ.
Південно-Слобожанський напрямок - відбито 10 атак поблизу Красного Першого та Вовчанська.
Куп’янський напрямок - 12 атак у районах Куп’янська, Петропавлівки та в бік Моначинівки.
Лиманський напрямок - 18 атак біля Греківки, Карпівки, Колодязів, Торського, Діброви, а також у напрямку Дронівки й Дробишевого.
Сіверський напрямок - 17 атак біля Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки.
Краматорський напрямок - 4 зіткнення у напрямку Ступочок та Предтечиного.
Торецький напрямок - 7 атак у районах Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Попового Яру, Яблунівки, Полтавки.
Покровський напрямок - найбільш активний. Тут ворог намагався штурмувати 39 разів біля Маяка, Нового Шахового, Вільного, Дачного, Новоекономічного, Миролюбівки, Мирнограда, Променя, Лисівки, Удачного, Володимирівки, Іванівки, Никанорівки, Родинського, Молодецького та в бік Покровська й Новопавлівки.
Новопавлівський напрямок - 28 атак поблизу Іванівки, Новохатського, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Січневого, Шевченка, Обратного та в бік Комишувахи.
Гуляйпільський і Оріхівський напрямки - наступальні дії не зафіксовано.
Придніпровський напрямок - відбито 3 атаки у напрямку Антонівки.
Волинський і Поліський напрямки - формування ударних угруповань ворога не виявлено.
Фото: Новопавлівський та Покровський напрямки залишаються найгарячішими (Генштаб ЗСУ)
Нагадаємо, втрати окупантів за минулу добу склали 780 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 338 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та чотири одиниці спецтехніки армії РФ.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні вночі під комбінованим ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, є пошкодження та відомо про постраждалих.