Майже 170 атак за добу. Генштаб показав карти боїв: які напрямки найгарячіші

Нагадаємо, втрати окупантів за минулу добу склали 780 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 338 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та чотири одиниці спецтехніки армії РФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні вночі під комбінованим ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, є пошкодження та відомо про постраждалих.