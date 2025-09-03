Почти 170 атак в сутки. Генштаб показал карты боев: какие направления самые горячие

Напомним, потери оккупантов за минувшие сутки составили 780 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, четыре боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему, 338 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 112 единиц автомобильной и четыре единицы спецтехники армии РФ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня ночью под комбинированным ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградская область. В результате обстрелов возникли пожары, есть повреждения и известно о пострадавших.