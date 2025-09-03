Майже 170 атак за добу. Генштаб показав карти боїв: які напрямки найгарячіші

Найзапекліші бої минулої доби точилися на Покровському та Новопавлівському напрямках, де ворог провів десятки штурмів, але всюди був зупинений українськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Покровський напрямок - найбільш активний. Тут ворог намагався штурмувати 39 разів біля Маяка, Нового Шахового, Вільного, Дачного, Новоекономічного, Миролюбівки, Мирнограда, Променя, Лисівки, Удачного, Володимирівки, Іванівки, Никанорівки, Родинського, Молодецького та в бік Покровська й Новопавлівки.

Куп’янський напрямок - 12 атак у районах Куп’янська, Петропавлівки та в бік Моначинівки.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки - відбито 8 атак. Ворог завдав 8 авіаударів, скинув 17 бомб та здійснив 282 обстріли, у тому числі 12 із РСЗВ.

Сили оборони у відповідь завдали ударів по чотирьох районах зосередження особового складу та техніки, знищили склад боєприпасів, пункт управління і артилерійський засіб противника.

Протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень . Російські війська завдали 81 авіаційного удару , скинули 150 керованих авіабомб , здійснили 4 809 обстрілів , серед яких 60 - із реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував для ударів 5 173 дрони-камікадзе .

Нагадаємо, втрати окупантів за минулу добу склали 780 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 338 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та чотири одиниці спецтехніки армії РФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні вночі під комбінованим ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, є пошкодження та відомо про постраждалих.