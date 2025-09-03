Почти 170 атак в сутки. Генштаб показал карты боев: какие направления самые горячие

Самые ожесточенные бои за прошедшие сутки шли на Покровском и Новопавловском направлениях, где враг провел десятки штурмов, но везде был остановлен украинскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Покровское направление - наиболее активное. Здесь враг пытался штурмовать 39 раз возле Маяка, Нового Шахматного, Вольного, Дачного, Новоэкономического, Миролюбовки, Мирнограда, Луча, Лысовки, Удачного, Владимировки, Ивановки, Никаноровки, Родинского, Молодецкого и в сторону Покровска и Новопавловки.

Лиманское направление - 18 атак возле Грековки, Карповки, Колодязов, Торского, Дибровы, а также в направлении Дроновки и Дробышево.

Купянское направление - 12 атак в районах Купянска, Петропавловки и в сторону Моначиновки.

Северо-Слобожанское и Курское направления - отражено 8 атак. Враг нанес 8 авиаударов, сбросил 17 бомб и совершил 282 обстрела, в том числе 12 из РСЗО.

Силы обороны в ответ нанесли удары по четырем районам сосредоточения личного состава и техники, уничтожили склад боеприпасов, пункт управления и артиллерийское средство противника.

За прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений . Российские войска нанесли 81 авиационный удар , сбросили 150 управляемых авиабомб , осуществили 4 809 обстрелов , среди которых 60 - из реактивных систем залпового огня. Также враг применил для ударов 5 173 дронов-камикадзе .

Напомним, потери оккупантов за минувшие сутки составили 780 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, четыре боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему, 338 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 112 единиц автомобильной и четыре единицы спецтехники армии РФ.

