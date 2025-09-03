Почти 170 атак в сутки. Генштаб показал карты боев: какие направления самые горячие
Самые ожесточенные бои за прошедшие сутки шли на Покровском и Новопавловском направлениях, где враг провел десятки штурмов, но везде был остановлен украинскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений. Российские войска нанесли 81 авиационный удар, сбросили 150 управляемых авиабомб, осуществили 4 809 обстрелов, среди которых 60 - из реактивных систем залпового огня. Также враг применил для ударов 5 173 дронов-камикадзе.
Атаки зафиксированы по населенным пунктам Зноб-Новгородское, Винторовка Сумской области, Николаевка Херсонской области.
Силы обороны в ответ нанесли удары по четырем районам сосредоточения личного состава и техники, уничтожили склад боеприпасов, пункт управления и артиллерийское средство противника.
Бои на разных направлениях
Северо-Слобожанское и Курское направления - отражено 8 атак. Враг нанес 8 авиаударов, сбросил 17 бомб и совершил 282 обстрела, в том числе 12 из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление - отражено 10 атак вблизи Красного Первого и Волчанска.
Купянское направление - 12 атак в районах Купянска, Петропавловки и в сторону Моначиновки.
Лиманское направление - 18 атак возле Грековки, Карповки, Колодязов, Торского, Дибровы, а также в направлении Дроновки и Дробышево.
Северское направление - 17 атак возле Григорьевки, Выемки, Серебрянки и Федоровки.
Краматорское направление - 4 столкновения в направлении Ступочек и Предтечино.
Торецкое направление - 7 атак в районах Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Попового Яра, Яблоновки, Полтавки.
Покровское направление - наиболее активное. Здесь враг пытался штурмовать 39 раз возле Маяка, Нового Шахматного, Вольного, Дачного, Новоэкономического, Миролюбовки, Мирнограда, Луча, Лысовки, Удачного, Владимировки, Ивановки, Никаноровки, Родинского, Молодецкого и в сторону Покровска и Новопавловки.
Новопавловское направление - 28 атак вблизи Ивановки, Новохатского, Андреевки-Клевцового, Александрограда, Январского, Шевченко, Обратного и в сторону Камышевахи.
Гуляйпольское и Ореховское направления - наступательные действия не зафиксированы.
Приднепровское направление - отбито 3 атаки в направлении Антоновки.
Волынское и Полесское направления - формирование ударных группировок врага не обнаружено.
Фото: Новопавловское и Покровское направления остаются самыми горячими (Генштаб ВСУ)
Напомним, потери оккупантов за минувшие сутки составили 780 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, четыре боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему, 338 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 112 единиц автомобильной и четыре единицы спецтехники армии РФ.
Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня ночью под комбинированным ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградская область. В результате обстрелов возникли пожары, есть повреждения и известно о пострадавших.