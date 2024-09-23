За добу відбулося 162 бойових зіткнення, найгарячіше - на Покровському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби українські Сили оборони відбили 162 бойових зіткнення на різних напрямках. Найбільш активні бойові дії відбулися на Харківському та Куп’янському напрямках.

За уточненою інформацією, росіяни завдали два ракетних удари, використавши чотири ракети, а також здійснив 67 авіаційних атак, включаючи застосування 99 керованих авіабомб. Загалом було зафіксовано 5587 обстрілів, 167 з яких - із реактивних систем залпового вогню.

Найбільш активні бойові дії відбулися на Харківському та Куп’янському напрямках, де ворог здійснив 23 атаки, зокрема біля Вовчанська, Тихого, Петропавлівки та інших населених пунктів. На Лиманському напрямку українські війська відбили 13 штурмів, а на Краматорському - 12 спроб прориву.

Найбільшу активність противника зафіксовано на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 35 атак. Ворог також продовжує спроби прориву на Курахівському, Времівському та Оріхівському напрямках.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали вісім ударів по зосередженнях особового складу та техніки противника, знищили дві артилерійські системи, одну систему ППО та пункт управління ворога.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках залишається стабільною, ознак підготовки наступу не виявлено. На кордонах із Чернігівською та Сумською областями противник активізував обстріли прикордонних населених пунктів, використовуючи авіацію та артилерію.