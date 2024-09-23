ua en ru
Пн, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За сутки произошло 162 боевых столкновения, горячее всего - на Покровском направлении, - Генштаб

Понедельник 23 сентября 2024 08:37
UA EN RU
За сутки произошло 162 боевых столкновения, горячее всего - на Покровском направлении, - Генштаб Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки украинские Силы обороны отбили 162 боевых столкновения на разных направлениях. Наиболее активные боевые действия произошли на Харьковском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

По уточненной информации, россияне нанесли два ракетных удара, использовав четыре ракеты, а также совершили 67 авиационных атак, включая применение 99 управляемых авиабомб. Всего было зафиксировано 5587 обстрелов, 167 из которых - из реактивных систем залпового огня.

Наиболее активные боевые действия произошли на Харьковском и Купянском направлениях, где враг совершил 23 атаки, в частности у Волчанска, Тихого, Петропавловки и других населенных пунктов. На Лиманском направлении украинские войска отбили 13 штурмов, а на Краматорском - 12 попыток прорыва.

Наибольшую активность противника зафиксировано на Покровском направлении, где оккупанты совершили 35 атак. Враг также продолжает попытки прорыва на Кураховском, Времовском и Ореховском направлениях.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли восемь ударов по сосредоточениям личного состава и техники противника, уничтожили две артиллерийские системы, одну систему ПВО и пункт управления врага.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях остается стабильной, признаков подготовки наступления не выявлено. На границах с Черниговской и Сумской областями противник активизировал обстрелы приграничных населенных пунктов, используя авиацию и артиллерию.

Офицер бригады "Рубеж" Нацгвардии Владимир Черняк сообщил, что агрегатный завод в Волчанске создал серьезные затруднения для оккупантов. Он отметил, что в скором времени можно ожидать позитивных новостей для Украины по этому направлению.

Кроме того, по словам командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, за прошедшую неделю ВСУ ликвидировали 8620 российских военных, а также уничтожили 224 артиллерийские системы и 159 бронированных боевых машин противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Переговоры о Плане победы и не только. Зачем Зеленский едет в США и с кем встретится
Переговоры о Плане победы и не только. Зачем Зеленский едет в США и с кем встретится
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти