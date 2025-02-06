За добу відбулось 90 зіткнень. Генштаб показав карту бойових дій

Протягом минулої доби, 5 лютого, на фронті відбулось 90 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв й надалі фіксується на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління, артилерійський засіб, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбито чотири атаки в районах Вовчанська та Козачої Лопані.

На Куп'янському напрямку ворог вісім разів атакував неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку росіяни 11 разів намагались просунутись поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського.

На Сіверському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників у районах Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського.

Фото: карта боїв (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорському напрямку відбулось три боєзіткнення в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку відбито дев’ять атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку зупинено 24 атаки в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надіївки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив три атаки позицій наших військ поблизу Костянтинополя.

Фото: карта боїв (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Гуляйпільському напрямку відбито дві атаки в напрямку Новополя.

У Курській області Сили оборони відбили дев'ять ворожих атак.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни втрати Російської Федерації (РФ) у живій силі перевищують 845 тисяч одиниць. Протягом минулої доби Сили оборони "мінусанули" ще 1240 російських терористів, а також знищили: