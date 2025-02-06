За сутки произошло 90 столкновений. Генштаб показал карту боевых действий

За прошедшие сутки, 5 февраля, на фронте состоялось 90 боевых столкновений. Наибольшее количество боев и в дальнейшем фиксируется на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления, артиллерийское средство, а также станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении отбито четыре атаки в районах Волчанска и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал неподалеку населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении россияне 11 раз пытались продвинуться вблизи Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Грековки, Новоегоровки, Ямполовки, Колодязов и Торского.

На Северском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районах Спорного, Северска и Верхнекаменского.

Фото: карта боев (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорском направлении состоялось три боестолкновения в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении отбито девять атак неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении остановлено 24 атаки в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надеевки, Луча, Песчаного, Дачного и Улаклов.

На Новопавловском направлении враг совершил три атаки позиций наших войск вблизи Константинополя.

Фото: карта боев (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Гуляйпольском направлении отбиты две атаки в направлении Новополя.

В Курской области Силы обороны отбили девять вражеских атак.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны потери Российской Федерации (РФ) в живой силе превышают 845 тысяч единиц. За прошедшие сутки Силы обороны "минусанули" еще 1240 российских террористов, а также уничтожили: