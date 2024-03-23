За добу в Сумській області пролунало понад 200 вибухів

Нагадаємо, МВС показало наслідки ударів Росії в Сумській області. За повідомленням, "є вулиці, від яких залишилися тільки назва. Буквально за десять днів окупанти вщент знищили адміністративний центр Великописарівської громади, що в Сумській області".

Крім того, в Сумах закладам освіти рекомендують перейти на змішане навчання. Зазначається, що кожен заклад освіти має право самостійно приймати рішення, з огляду на думки батьків.

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