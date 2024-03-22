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В Сумах закладам освіти рекомендують перейти на змішане навчання

П'ятниця 22 березня 2024 15:55
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В Сумах закладам освіти рекомендують перейти на змішане навчання Фото: в Сумах закладам освіти рекомендують перейти на змішане навчання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендує закладам освіти Сум перейти на змішану форму навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської міської ради.

Зазначається, що кожен заклад освіти має право самостійно приймати рішення, з огляду на думки батьків.

Зокрема, вже з понеділка, 25 березня, до навчання з канікул повертаються 19 шкіл. Учні ще 21 закладу - відпочиватимуть ще тиждень.

"Також комісія дозволила керівникам закладів освіти достроково завершувати опалювальний сезон - за письмовим зверненням до теплопостачальної організації. Питання закінчення опалювального сезону в житловому секторі комісія розгляне наступного тижня", - додає міськрада.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що навчання в сумських школах планували перевести на дистанційну форму через різке збільшення повітряних тривог потягом останнього часу.

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