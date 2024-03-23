За сутки в Сумской области прогримело более 200 взрывов

Напомним, МВД показало последствия ударов России в Сумской области . По сообщению, "есть улицы, от которых остались только название. Буквально за десять дней оккупанты полностью уничтожили административный центр Великописаревской общины в Сумской области".

Кроме того, в Сумах учебным заведениям рекомендуют перейти на смешанное обучение . Отмечается, что каждое учебное заведение имеет право самостоятельно принимать решения, учитывая мнения родителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .