RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За сутки в Сумской области прогримело более 200 взрывов

Фото: за сутки в Сумской области прогримело более 200 взрывов (росСМИ)
Автор: Ксения Вертебная

В пятницу, 23 марта, россияне совершили 60 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, было зафиксировано 280 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская общины.

  • В Великописаревской общине осуществлен авиаудар НАР (12 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), обстрелы из артиллерии (13 взрывов), миномета (14 взрывов), РСЗО (30 взрывов), обстрел дроном-камикадзе типа "FPV" (7 взрывов);
  • В Миропольской общине враг избивал из миномета (8 взрывов), артиллерии (5 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва);
  • В Белопольской общине были зафиксированы обстрелы из танка (2 взрыва), гранатомета СПГ (5 взрывов), артиллерии (18 взрывов), РСЗО (10 взрывов), авиаудар НАР (10 взрывов), обстрел дроном-камикадзе типа "FPV" (5 взрывов) ). Также был совершен авиаудар КАБ (2 взрыва. В результате авиаудара ранен 1 гражданское лицо;
  • В Свеской общине был обстрел из стрелкового оружия;
  • В Краснопольской общине вражеским БпЛА был произведен сброс боеприпасов (2 взрыва), обстрелы из миномета (16 взрывов), артиллерии (19 взрывов), обстрел дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв);
  • В Хотинской общине россияне ударили из артиллерии (9 взрывов);
  • В Новослободской общине зафиксирован обстрел из артиллерии (8 взрывов), миномета (2 взрыва);
  • В Шалыгинской общине были обстрелы из артиллерии (7 взрывов) и миномета (13 взрывов);
  • В Середино-Будской общине произошли обстрелы дронами-камикадзе типа «FPV» (10 взрывов), из гранатомета АГС (22 взрыва) и обстрел из РСЗО (4 взрыва);
  • В Николаевской общине совершены обстрелы из артиллерии (10 взрывов);
  • В Юнаковской община: 10 мин сбросили россияне на территорию общины.

 

Напомним, МВД показало последствия ударов России в Сумской области . По сообщению, "есть улицы, от которых остались только название. Буквально за десять дней оккупанты полностью уничтожили административный центр Великописаревской общины в Сумской области".

Кроме того, в Сумах учебным заведениям рекомендуют перейти на смешанное обучение . Отмечается, что каждое учебное заведение имеет право самостоятельно принимать решения, учитывая мнения родителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойска РФВойна в УкраинеВойна России против Украины