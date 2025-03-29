За добу росіяни втратили понад 1700 солдатів і 3 системи ППО, - Генштаб

Ситуація на фронті й атаки Росії

За даними карт Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, однак росіяни тиснуть на чотирьох напрямках.

Вночі загарбники атакували ударними дронами Дніпро.

Внаслідок прильотів виникли численні прильоти, пожежі, є загиблі та багато поранених.

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