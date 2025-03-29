За добу росіяни втратили понад 1700 солдатів і 3 системи ППО, - Генштаб

За останню добу з 28 на 29 березня, російська армія втратила на війні з Україною 1740 солдатів? 64 артилерійські системи і 23 танки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.25 орієнтовно склали:
За даними карт Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, однак росіяни тиснуть на чотирьох напрямках.
Вночі загарбники атакували ударними дронами Дніпро.
Внаслідок прильотів виникли численні прильоти, пожежі, є загиблі та багато поранених.
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