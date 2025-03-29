UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

За добу росіяни втратили понад 1700 солдатів і 3 системи ППО, - Генштаб

Фото: українські військові завдають росіянам великі втрати у живій силі й техніці (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 28 на 29 березня, російська армія втратила на війні з Україною 1740 солдатів? 64 артилерійські системи і 23 танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 912 490 (+1740) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 478 (+23) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 796 (+34) од.;
  • артилерійських систем - 25 451 (+64) од.;
  • РСЗВ - 1345 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1122 (+3) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31 234 (+164) од.;
  • крилатих ракет - 3121 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 42 398 (+118) од.;
  • спеціальної техніки - 3787 од.

Ситуація на фронті й атаки Росії

За даними карт Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, однак росіяни тиснуть на чотирьох напрямках.

Вночі загарбники атакували ударними дронами Дніпро.

Внаслідок прильотів виникли численні прильоти, пожежі, є загиблі та багато поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАтака дронів