ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

Сили оборони України нещодавно просунулися у Бєлгородській області. Між тим фіксується просування російських загарбників біля Торецька та Курахового, а також в Курській області та на заході Запорізької області.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на новий звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в прикордонні райони Курської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 березня, показують, що російські підрозділи просунулися до північних околиць Гуєво (на південь від Суджі).

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська атакують у Курській області поблизу Олешні (на південний захід від Суджі) та Гоголівки, а також на півночі Сумської області поблизу Володимирівки, Веселівки та поблизу Журавки.

Російські блогери розповідали, що Сили оборони України утримують позиції в південній частині н.п. Гуєво, Горналь (на південь від Гуєва) та Олешня.

Нещодавно Сили оборони України просунулися на північному заході Бєлгородської області. Як показують опубліковані 28 березня геолокаційні кадри, ЗСУ просунулися у східній частині Поповки (на північний захід від міста Бєлгород).

Російські "воєнкори" визнали, що ЗСУ просунулися до околиць Поповки, але стверджували, що населений пункт є спірною "сірою зоною".

Російські блогери також розповідали, що ЗСУ атакували поблизу Поповки, Демидівки (на схід від Поповки) та Графівки (на південний схід від Поповки).

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

28 березня російські окупанти продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. Війська РФ 27 і 28 березня вели наступальні дії поблизу Вовчанська.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ підполковник Павло Шамшин заявив, що ворог щодня проводить до 5 штурмів біля Вовчанська, а річка Вовча утворила природний бар'єр для просування росіян у Вовчанську. Шамшин зазначив, що востаннє загарбники намагалися перетнути річку кілька тижнів тому, коли була крига.

Операція РФ №2 - Луганська область

28 березня війська РФ продовжували наступати на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли. Російські окупанти атакували в районі Фіголівки, поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки та Піщаного 27 і 28 березня.

28 березня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російські загарбники вранці 27 березня розпочали посилений механізований штурм із застосуванням 13 одиниць БТР на Куп'янському напрямку. В ЗСУ зазначили, що знищили 12 одиниць БТР і один танк ворога.

28 березня російські окупанти продовжували наступати на Боровому напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували біля Загризового, Богуславки, Нової Кругляківки, Надії та Греківки 27 і 28 березня.

28 березня російські загарбники продовжували наступати на Лиманському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Ямполівки, Колодязів, Мирного, Нового, Новомихайлівки, Ольгівки, біля Торського, Зарічного, в районі Серебрянського лісництва та в напрямку Дронівки 27 та 28 березня.

Операція РФ №3 - Донецька область

28 березня російські окупанти продовжували наступати на Сіверському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували в районі Григорівки та Білогорівки, поблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки 27 і 28 березня.

28 березня російські загарбники продовжували наступальні дії у районі Часового Яру, але просунутися не змогли. Путінські війська наступали під самим Часовим Яром, біля Курдюмівки, Озарянівки, Білої Гори і на Предтечине 27 і 28 березня.

Війська РФ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 і 27 березня, показують, що російські окупанти просунулися вздовж вулиці Даргомижського в північній частині Торецька та на шахті "Центральна" в південно-західній частині Торецька.

Російські загарбники атакували під самим Торецьком, біля Диліївки, Кримського, в районі Щербинівки і Леонідівки 27 і 28 березня.

Речник української бригади, яка діє на Торецькому напрямку, заявив, що з середини липня 2024 року російські окупанти втратили понад 15 тисяч солдатів убитими в Торецьку. За оцінками речника, на цьому напрямку росіяни зазнали понад 50 тисяч втрат.

28 березня війська РФ продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, але не просунулися. Російські загарбники атакували в районі Тарасівки та в бік Малинівки, біля Єлизаветівки, Водяного Другого, Калинового, Сухого Яру, Лисівки, Котлиного, Новосергіївки, Удачного, Новоолександрівки, Котлярівки, Успенівки та Преображенки 27 і 28 березня.

28 березня російські "воєнкори" заявили, що Сили оборони України контратакували біля Котлиного та Котлярівки.

28 березня речник ОСУВ "Хортиця" полковник Віктор Трегубов повідомив, що росіяни нарощують інтенсивність обстрілів на Покровському напрямку та намагаються вийти на рівень інтенсивності, який був у січні 2025 року.

Трегубов заявив, що окупанти змінили основний напрямок удару і намагаються просуватися на схід від Покровська в напрямку траси Т-0504 Покровськ - Костянтинівка.

В ОСУВ "Хортиця" 28 березня повідомили, що останнім часом російські загарбники посилили використання бронетехніки на Покровському напрямку.

Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, зазначив, що війська РФ посилили піхотні та механізовані атаки, а 27 березня бригада знищила близько 10 одиниць російської важкої техніки. Речник зазначив, що нещодавно ЗСУ під час відбиття російського механізованого штурму в цьому районі пошкодили 1 танк та 8 бойових машин піхоти противника.

27 березня український військовослужбовець заявив, що під час спроби російського механізованого штурму на Покровському напрямку ЗСУ знищили 12 одиницьбронетехніки ворога.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Як показують оприлюднені 27 березня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися на північ від Андріївки (на захід від Курахового).

27 і 28 березня російські загарбники наступали в районі Костянтинополя, Андріївки, Олексіївки та Багатира, та в районі Розлива. 28 березня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакують біля Костянтинополя.

28 березня війська РФ продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, але не просунулися. Російські окупанти атакували в напрямку Одрадне, біля Дніпроенергії, Скудного, Бурлацького, наступали на Комар, біля Привільного, Вільного Поля та Новосілки 27 і 28 березня.

В ОСУВ "Хортиця" 28 березня повідомили, що ЗСУ відбили російських механізований штурм чисельністю щонайменше у посилений взвод із залученням 1 танка та 4 бронемашин поблизу Веселого.

"Південна вісь"

Російські загарбники нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Як показують геолокаційні кадри, опубліковані 26 березня, війська РФ трохи просунулися на північ від Жереб'янок (на північний захід від Роботиного).

Російські окупанти наступали біля Кам'янського, Лобкового, Малих Щербаків, Щербаків і Нестерянки 27 і 28 березня.

28 березня речник ЗСУ полковник Владислав Волошин заявив, що російські загарбники на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках за останні кілька днів значно посилили атаки невеликими групами піхоти.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 28 березня заявив, що Росія сконцентрувала на заході Запорізької області від 70 до 72 тисяч військових, до 320 танків і до 725 одиниць бронетехніки.

28 березня російські окупанти вели обмежені наступальні дії на Дніпровському напрямку, але не просунулися.

Як заявив речник ЗСУ полковник Волошин, російські загарбники намагаються створити плацдарми на островах у дельті річки Дніпро.

27 березня Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України опублікувало кадри нещодавніх ударів по російських РЛС в окупованому Криму.

У ГУР повідомили, що Сили оборони України завдали ударів по одному мобільному радіолокаційному комплексу дальньої дії 48Я6-К1 "Подльот", одному РЛС перехоплення літака РМ-10М1Е, одному РЛС 9С32 "Імбір", одному командному пункту РЛС СТ-68, одному РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" і одному буксиру "Федор Урюпін".

Ситуація на фронті

Як розповіли в Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 28 березня, з початку доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.

У військовому командуванні зазначили, що найбільш активно російські загарбники діяли на Покровському напрямку.

Додамо, 28 березня під час брифінгу президент Володимир Зеленський поінформував, що Сили оборони України продовжують активні дії на Курському напрямку, та розповів про кроки ЗСУ "трошки нижче Курської області".