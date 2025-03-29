За сутки россияне потеряли более 1700 солдат и 3 системы ПВО, - Генштаб

За последние сутки с 28 на 29 марта, российская армия потеряла на войне с Украиной 1740 солдат, 64 артиллерийские системы и 23 танка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.25 ориентировочно составили:
По данным карт Института изучения войны (ISW), ВСУ продвигаются в Белгородской области, однако россияне давят на четырех направлениях.
Ночью захватчики атаковали ударными дронами Днепр.
В результате прилетов возникли многочисленные прилеты, пожары, есть погибшие и много раненых.
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