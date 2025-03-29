За сутки россияне потеряли более 1700 солдат и 3 системы ПВО, - Генштаб

Ситуация на фронте и атаки России

По данным карт Института изучения войны (ISW), ВСУ продвигаются в Белгородской области, однако россияне давят на четырех направлениях.

Ночью захватчики атаковали ударными дронами Днепр.

В результате прилетов возникли многочисленные прилеты, пожары, есть погибшие и много раненых.

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