Атака дронів на Дніпро: є загиблі та багато поранених (фото і відео наслідків)

Внаслідок ворожого удару по Дніпру 28 березня ввечері є загиблі та багато постраждалих. На місці подій працюють рятувальники, лікарі та правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака .

Як зазначив чиновник о 23:11, за попередньою інформацією, у місті було відомо про загиблу людину через російську повітряну атаку із використанням ударних безпілотників.

Крім того, розповів він, ще шестеро людей постраждали, й серед них є 27-річна вагітна.

"У неї колото-рублена рана. Двоє поранених у важкому стані. Це 69-річні чоловік та жінка", - розповів глава ОВА.

За словами Лисака, всі служби "на місцях - надзвичайники, медики, поліціянти, комунальники".

"В комунікації з містом щодо ліквідації наслідків злочинів росіян", - додав він.

Також начальник ОВА оприлюднив в мережі фото наслідків ворожої дронової атаки на Дніпро сьогодні ввечері.

Наслідки ударів дронів по Дніпру ввечері 28 березня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Оновлено: кількість жертв та поранених зросла

Пізніше глава ОВА розповів, що у Дніпрі вже відомо про 4-х загиблих через російську повітряну атаку. Чиновник також додав, що кількість людей, які постраждали - збільшується, й на цей момент їх 15.

"З них троє - у важкому стані. Четверо місцевих оговтуватися від пережитого будуть вдома. Інші залишаються у лікарні", - каже Лисак.

Він також розповів, що росіяни скерували на місто понад два десятки безпілотників - більшість з них була збита.

Оновлено: уточнено наслідки, число поранених знову зросло

О 00:22 глава ОВА розповів, що у Дніпрі кількість поранених зросла до 19 осіб.

За словами Лисака, через вечірню атаку дронів у Дніпрі були:

пошкоджені декілька багатоповерхівок,

виникли пожежі у майже десятку приватних будинків,

зайнялися гаражі та СТО.

"Пожежу у готельно-ресторанному комплексі рятувальникам вдалося локалізувати, - розповів чиновник.

В ОВА показали наслідки дронового удару по Дніпру ввечері 28 березня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Оновлено: росіяни били саме по цивільних об'єктах

Як розповів перший заступник керівника Дніпропетровської ОВА Юрій Яндульський у коментарі "Суспільне Дніпро", цілями російської атаки стали суто цивільні об'єкти у Дніпрі. А саме:

ресторанний комплекс,

житлові будинки,

багатоповерхівка.

Він додав, що у Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція.

Оновлено: у Дніпрі можуть лишитися уламки БПЛА ворога, мешканців закликали бути обережними.

Майже о першій годині ночі в Національній поліції уточнили наслідки масованої атаки дронів на Дніпро, та показали ще фото наслідків.

"Ввечері, 28 березня, ворог знову атакував місто. Внаслідок атаки безпілотників пошкоджено житловий сектор та автомобілі, загорілася багатоповерхівка. Також виникла масштабна пожежа в ресторанному комплексі", - розповіли в НПУ.

Станом на 00:30 відомо про 4 загиблих та 19 потерпілих, передали в поліції, та додали, що на місцях ударів діють всі екстрені служби. Поліція документує наслідки масованої атаки російських дронів на Дніпро.

Крім того, в правоохоронних органах просять місцевих мешканців бути обережними - на вулицях можуть знаходитися уламки збитих БПЛА противника.

Удар дронів по Дніпру

Як повідомлялося раніше, 28 березня ввечері російські терористи запустили по Україні дрони-камікадзе для чергової повітряної атаки. Згодом стало відомо, що у Дніпрі пролунали вибухи на тлі атаки "Шахедів".

Зазначимо, в мережі з'явилися кадри пожежі у місті. Додамо, моніторингові канали до атаки писали, що в бік Дніпра летіла велика кількість безпілотників противника.

Місцева вдала розповіла, що у Дніпрі тоді було відомо про 4-х постраждалих. Також повідомлялося, що спалахнула сильна пожежа в ресторанному комплексі. Крім того, загорілися також багатоповерхівка і приватні будинки.