За добу росіяни втратили понад 1700 солдатів і 3 системи ППО, - Генштаб
Фото: українські військові завдають росіянам великі втрати у живій силі й техніці (Getty Images)
За останню добу з 28 на 29 березня, російська армія втратила на війні з Україною 1740 солдатів? 64 артилерійські системи і 23 танки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 912 490 (+1740) осіб ліквідовано;
- танків - 10 478 (+23) од.;
- бойових броньованих машин - 21 796 (+34) од.;
- артилерійських систем - 25 451 (+64) од.;
- РСЗВ - 1345 (+1) од.;
- засоби ППО - 1122 (+3) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31 234 (+164) од.;
- крилатих ракет - 3121 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 42 398 (+118) од.;
- спеціальної техніки - 3787 од.
Ситуація на фронті й атаки Росії
За даними карт Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, однак росіяни тиснуть на чотирьох напрямках.
Вночі загарбники атакували ударними дронами Дніпро.
Внаслідок прильотів виникли численні прильоти, пожежі, є загиблі та багато поранених.
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