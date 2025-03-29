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За добу росіяни втратили понад 1700 солдатів і 3 системи ППО, - Генштаб

Субота 29 березня 2025 07:40
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За добу росіяни втратили понад 1700 солдатів і 3 системи ППО, - Генштаб Фото: українські військові завдають росіянам великі втрати у живій силі й техніці (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 28 на 29 березня, російська армія втратила на війні з Україною 1740 солдатів? 64 артилерійські системи і 23 танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 912 490 (+1740) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 478 (+23) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 796 (+34) од.;
  • артилерійських систем - 25 451 (+64) од.;
  • РСЗВ - 1345 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1122 (+3) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31 234 (+164) од.;
  • крилатих ракет - 3121 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 42 398 (+118) од.;
  • спеціальної техніки - 3787 од.

За добу росіяни втратили понад 1700 солдатів і 3 системи ППО, - Генштаб

Ситуація на фронті й атаки Росії

За даними карт Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, однак росіяни тиснуть на чотирьох напрямках.

Вночі загарбники атакували ударними дронами Дніпро.

Внаслідок прильотів виникли численні прильоти, пожежі, є загиблі та багато поранених.

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