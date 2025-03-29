За сутки россияне потеряли более 1700 солдат и 3 системы ПВО, - Генштаб

Фото: украинские военные наносят россиянам большие потери в живой силе и технике (Getty Images)

За последние сутки с 28 на 29 марта, российская армия потеряла на войне с Украиной 1740 солдат, 64 артиллерийские системы и 23 танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.