ua en ru
Сб, 29 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

За сутки россияне потеряли более 1700 солдат и 3 системы ПВО, - Генштаб

Суббота 29 марта 2025 07:40
UA EN RU
За сутки россияне потеряли более 1700 солдат и 3 системы ПВО, - Генштаб Фото: украинские военные наносят россиянам большие потери в живой силе и технике (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 28 на 29 марта, российская армия потеряла на войне с Украиной 1740 солдат, 64 артиллерийские системы и 23 танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 912 490 (+1740) человек ликвидировано;
  • танков - 10 478 (+23) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 796 (+34) ед;
  • артиллерийских систем - 25 451 (+64) ед;
  • РСЗО - 1345 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1122 (+3) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 234 (+164) ед;
  • крылатых ракет - 3121 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42 398 (+118) ед;
  • специальной техники - 3787 ед.

За сутки россияне потеряли более 1700 солдат и 3 системы ПВО, - Генштаб

Ситуация на фронте и атаки России

По данным карт Института изучения войны (ISW), ВСУ продвигаются в Белгородской области, однако россияне давят на четырех направлениях.

Ночью захватчики атаковали ударными дронами Днепр.

В результате прилетов возникли многочисленные прилеты, пожары, есть погибшие и много раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
NEWS
Мирные переговоры и членство Украины в НАТО: главные заявления адмирала Каво Драгоне
Мирные переговоры и членство Украины в НАТО: главные заявления адмирала Каво Драгоне
DAILY
Сделка по недрам с США: что не так с идеей Трампа и чем рискует Украина
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сделка по недрам с США: что не так с идеей Трампа и чем рискует Украина