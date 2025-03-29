За сутки россияне потеряли более 1700 солдат и 3 системы ПВО, - Генштаб
Фото: украинские военные наносят россиянам большие потери в живой силе и технике (Getty Images)
За последние сутки с 28 на 29 марта, российская армия потеряла на войне с Украиной 1740 солдат, 64 артиллерийские системы и 23 танка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 912 490 (+1740) человек ликвидировано;
- танков - 10 478 (+23) ед;
- боевых бронированных машин - 21 796 (+34) ед;
- артиллерийских систем - 25 451 (+64) ед;
- РСЗО - 1345 (+1) ед;
- средства ПВО - 1122 (+3) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 234 (+164) ед;
- крылатых ракет - 3121 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 42 398 (+118) ед;
- специальной техники - 3787 ед.
Ситуация на фронте и атаки России
По данным карт Института изучения войны (ISW), ВСУ продвигаются в Белгородской области, однако россияне давят на четырех направлениях.
Ночью захватчики атаковали ударными дронами Днепр.
В результате прилетов возникли многочисленные прилеты, пожары, есть погибшие и много раненых.
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