За добу росіяни втратили на фронті понад 1600 солдатів і 34 артсистеми, - Генштаб
Фото: російські загарбники продовжують зазнавати серйозних втрат на фронті (Віталій Носач/РБК-Україна)
За останню добу з 30 на 31 грудня, росіяни втратили на війні в Україні 1610 солдатів, 5 танків і 27 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 789 550 (+1610) осіб ліквідовано;
- танків - 9668 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 20 030 (+27) од.;
- артилерійських систем - 21 528 (+34) од.;
- РСЗВ - 1256 од.;
- засоби ППО - 1032 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 081 (+12) од.;
- крилатих ракет - 3003 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 32 626 (+75) од.;
- спеціальної техніки - 3671 (+1) од.
Ситуація на фронті та обстріли РФ
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися біля Часового Яру, Торецька і Покровська. Однак росіяни мали успіх біля Курахового, Вугледару та Великої Новосілки.
Впродовж ночі загарбники атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Київській області сили ППО збивали ворожі дрони.
Також російські військові запускали по Україні балістичні ракети.
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