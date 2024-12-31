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За сутки россияне потеряли на фронте более 1600 солдат и 34 артсистемы, - Генштаб

Вторник 31 декабря 2024 07:28
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За сутки россияне потеряли на фронте более 1600 солдат и 34 артсистемы, - Генштаб Фото: российские захватчики продолжают нести серьезные потери на фронте (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 30 на 31 декабря, россияне потеряли на войне в Украине 1610 солдат, 5 танков и 27 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 789 550 (+1610) человек ликвидировано;
  • танков - 9668 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 030 (+27) ед;
  • артиллерийских систем - 21 528 (+34) ед;
  • РСЗО - 1256 ед;
  • средства ПВО - 1032 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 081 (+12) ед;
  • крылатых ракет - 3003 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32 626 (+75) ед;
  • специальной техники - 3671 (+1) ед.

За сутки россияне потеряли на фронте более 1600 солдат и 34 артсистемы, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись возле Часового Яра, Торецка и Покровска. Однако россияне имели успех у Курахово, Угледара и Большой Новоселки.

В течение ночи захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Киевской области силы ПВО сбивали вражеские дроны.

Также российские военные запускали по Украине баллистические ракеты.

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