За сутки россияне потеряли на фронте более 1600 солдат и 34 артсистемы, - Генштаб

За последние сутки с 30 на 31 декабря, россияне потеряли на войне в Украине 1610 солдат, 5 танков и 27 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.12.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись возле Часового Яра, Торецка и Покровска. Однако россияне имели успех у Курахово, Угледара и Большой Новоселки.

В течение ночи захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Киевской области силы ПВО сбивали вражеские дроны.

Также российские военные запускали по Украине баллистические ракеты.

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