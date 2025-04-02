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Масований обстріл Харкова: ворог атакував промзону, палають підприємства (відео наслідків)

Харків, Середа 02 квітня 2025 03:55
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Масований обстріл Харкова: ворог атакував промзону, палають підприємства (відео наслідків) Фото: уточнено наслідки дронового удару по Харкову (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Ворожий обстріл Харкова цієї ночі спричинив масштабні пожежі, палає текстильне підприємство. Серед травмованих у місті внаслідок удару дронів є немовля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

Зазначається, що більшість влучань у місті було в промисловій зоні, й досі є пожежі у складських та виробничих приміщеннях. За словами Чубенка, площа пожежі близько 2 тисяч квадратних метрів.

Представник облпрокуратури уточнив, що постраждалі підприємства - цивільні. Та додав, що досі горить одне з текстильних підприємств.

Внаслідок вибухів також було пошкоджено близько 20 приватних житлових будинків - там пошкоджені фасади, вибито скління вікон.

Загалом під час нічної дронової атаки у ніч проти 2 квітня у місті було від 13 до 15 влучань - усі вони в Холодногірському районі Харкова. Ворог застосував для обстрілу ударні безпілотники "Гєрань-2".

Станом на третю ночі є дані про 8-х травмований, у яких гостра реакція на стрес. Це чотири жінки від 40 до 51 року, чоловік 53 років, дівчинка 16 років, немовля 9 місяців та хлопчик 7 років.

Нічний удар дронами по Харкову

Нагадаємо, ввечері 1 квітня російські загарбники знову запустили ударні безпілотники у бік України для чергової повітряної атаки. Через загрозу ударів дронів у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Вже вночі у Харкові пролунала серія вибухів на тлі масованої дронової атаки. Місцева влада розповіла про постраждалих, кількість яких зростала. Також повідомлялося про пожежі у Холодногірському районі міста, та про влучання БПЛА противника у приватний будинок.

В ОВА також заявляли про те, що в результаті обстрілу горить покрівля 4-поверхової будівлі на площі 1000 "квадратів" та будівля на площі 500 кв.м.

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Харків Пожежа Атака дронів
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