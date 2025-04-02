Нічний обстріл Харкова: у ДСНС показали, як триває ліквідація наслідків атаки

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків масованої атаки ворога цієї ночі. Через удар по цивільних підприємствах сталися сильні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

Як розповіли вранці надзвичайники, були зафіксовані влучання по двох цивільним підприємствам у Холодногірському районі міста, у виробничих будівлях "виникли 3 пожежі площами 1000, 800 та 70 м кв."

За попередніми даними внаслідок обстрілу постраждали 8 людей, з них - 3 дітей. У ДСНС зазначили, що усі отримали гостру реакцію на стрес.

Крім того, додали у Службі, були пошкоджені поруч розташовані приватні житлові будинки.

"Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки, до якої від ДСНС залучені 89 рятувальників та 29 одиниць техніки ДСНС", - повідомили у Службі.

Крім того, до робіт залучені кінологічний та піротехнічний розрахунки ДСНС.

"Від комунальних служб міста 19 одиниць техніки та 49 працівників", - додали надзвичайники.

Як розповіли у Поліції Харківської області, за фактом російського обстрілу було розпочато кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

"У місті пролунало понад десять вибухів. Постраждали вісім місцевих мешканців, серед них - 9-місячний та 7-річний хлопчики та 16-річна дівчина", - повідомили в правоохоронних органах.

Удар дронів по Харкову 2 квітня

Нагадаємо, цієї ночі на тлі дронової атаки у Харкові пролунала серія вибухів. Як розповіли представники місцевої влади, з'явилися дані про постраждалих, кількість яких зростала.

Повідомлялося, що усі влучання - від 13 до 15 - були у Холодногірському районі Харкова, де також сталися сильні пожежі. Крім того, були дані по влучання БПЛА ворога у приватний будинок.

Пізніше спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що більшість влучань у Харкові було в промисловій зоні, й сталися пожежі у складських та виробничих приміщеннях.

Також він розповів, що через удар БПЛА типу "Гєрань-2" було пошкоджено близько 20 приватних житлових будинків.

Загалом повідомлялося про 8-х травмований, у яких гостра реакція на стрес. Це чотири жінки, чоловік, дівчинка-підліток, немовля та маленький хлопчик.