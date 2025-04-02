За сутки россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 10 танков, - Генштаб
Фото: россияне потеряли много военной техники за сутки (Getty Images)
За последние сутки с 1 на 2 апреля, российские захватчики потеряли на фронте 1410 солдат и 24 боевые бронированные машины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 918 180 (+1410) человек ликвидировано;
- танков - 10 515 (+10) ед;
- боевых бронированных машин - 21 880 (+24) ед;
- артиллерийских систем - 25 576 (+24) ед;
- РСЗО - 1347 ед;
- средства ПВО - 1123 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 505 (+43) ед;
- крылатых ракет - 3123 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 42 687 (+41) ед;
- специальной техники - 3787 ед.
Ситуация на фронте и атаки РФ
По данным Института изучения войны (ISW), российские войска имели успех на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях, а также в Курской и Белгородской областях.
Ночью ударные дроны атаковали гражданские предприятия в Харькове.
На месте падения обломков вспыхнули пожары, есть пострадавшие.
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