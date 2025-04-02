За сутки россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 10 танков, - Генштаб

За последние сутки с 1 на 2 апреля, российские захватчики потеряли на фронте 1410 солдат и 24 боевые бронированные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), российские войска имели успех на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях, а также в Курской и Белгородской областях.

Ночью ударные дроны атаковали гражданские предприятия в Харькове.

На месте падения обломков вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

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