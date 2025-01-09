За сутки россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 17 танков, - Генштаб

За последние сутки с 8 на 9 января, российские военные потеряли на фронте 1430 солдат, 86 беспилотников и 16 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и воздушные атаки России

По данным Института изучения войны (ISW), российские военные имели успех в Курской области и в двух районах Донецкой области.

Также захватчики начали применять для атак на ВСУ новую модификацию ударных дронов.

Ночью армия РФ снова атаковала Украину дронами-камикадзе.

Вблизи Кременчуга Полтавской области были слышны звуки взрывов.

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