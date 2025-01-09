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За сутки россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 17 танков, - Генштаб

Четверг 09 января 2025 07:20
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За сутки россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 17 танков, - Генштаб Фото: за сутки армия РФ потеряла на фронте множество танков и беспилотников (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 8 на 9 января, российские военные потеряли на фронте 1430 солдат, 86 беспилотников и 16 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 803 100 (+1430) человек ликвидировано;
  • танков - 9731 (+17) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 221 (+16) ед;
  • артиллерийских систем - 21 765 (+36) ед;
  • РСЗО - 1260 ед;
  • средства ПВО - 1038 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 813 (+86) ед;
  • крылатых ракет - 3014 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33 387 (+80) ед;
  • специальной техники - 3686 (+5) ед.

За сутки россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 17 танков, - Генштаб

Ситуация на фронте и воздушные атаки России

По данным Института изучения войны (ISW), российские военные имели успех в Курской области и в двух районах Донецкой области.

Также захватчики начали применять для атак на ВСУ новую модификацию ударных дронов.

Ночью армия РФ снова атаковала Украину дронами-камикадзе.

Вблизи Кременчуга Полтавской области были слышны звуки взрывов.

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