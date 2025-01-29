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За добу росіяни втратили на фронті 1670 солдатів і понад 160 одиниць техніки, - Генштаб

Фото: армія РФ втрачає багато техніки у війні проти України (zsu.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 28 на 29 січня, російські війська втратили у боях із Силами оборони на фронті 1670 солдатів, систему реактивного залпового вогню і 10 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 834 670 (+1670) осіб ліквідовано;
  • танків - 9886 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 597 (+24) од.;
  • артилерійських систем - 22 395 (+29) од.;
  • РСЗВ - 1264 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1050 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 456 (+57) од.;
  • крилатих ракет - 3054 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 35 366 (+97) од.;
  • спеціальної техніки - 3721 (+3) од.

Ситуація на фронті та обстріли росіян

За мапами Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля Торецька і Покровська. Натомість військові КНДР можуть припинити участь у штурмах в Курській області.

Впродовж ночі російські терористи знову масовано атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Вранці у Києві пролунав потужний вибух. Уламки ворожого БпЛА впали на територію Дарницького депо.

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