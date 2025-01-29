За добу росіяни втратили на фронті 1670 солдатів і понад 160 одиниць техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті та обстріли росіян

За мапами Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля Торецька і Покровська. Натомість військові КНДР можуть припинити участь у штурмах в Курській області.

Впродовж ночі російські терористи знову масовано атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Вранці у Києві пролунав потужний вибух. Уламки ворожого БпЛА впали на територію Дарницького депо.

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